عاجل- شاكر: بنبان أكبر محطة طاقة شمسية فى إفريقيا والشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مجمع بنبان يساهم فى تفادى 2 مليون طن من الانبعاثات الحرارية الضارة، لافتا إلى أن محطة بنبان أكبر محطة طاقة شمسية فى إفريقيا والشرق الأوسط.





وأشار شاكر خلال فعاليات تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، أن وزار الكهرباء تنتهج آليات لإنتاج الطاقة المتجددة ومنها الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن المصادر المتاحة لمصادر الطاقة المتجددة تتركز بصعيد مصر. ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، إلى مقر مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان. وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذى تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية فى مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

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