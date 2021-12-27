وزير الكهرباء: مجمع بنبان يحتل المركز 4 على مستوى العالم

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن صعيد مصر يمثل قدرات كهربائية متجددة يمكن توليدها "رياح – شمس" تصل إلى 83 ألف ميجا / وات، مشيرا إلى أن مجمع بنبان يحتل المركز 4 على مستوى العالم، والأول كأكبر محطة ذات كفاءة عالية في العالم، بمساحة 37 كم، حيث وفر نحو 10 آلاف فرصة عمل بتكلفة 2 مليار دولار برأس مال أجنبي، مضيفا:" المشروع خفض معدل انبعاثات الغاز بمعدل 2 مليون طن سنويا.

وأضاف وزير الكهرباء خلال كلمته في افتتاح محطة بنبان بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن هناك شراكة بين الشركات العالمية والمصرية التي أصبحت لها دور عالمى في هذا القطاع، موضحا أنه يتم إنشاء مركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية، بتكلفة استثمارية 840 مليون جنيه على أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال 24 شهرا، فضلا عن مركز تحكم إقليمي سمالوط - الصعيد، والذى يتحكم في تشغيل 91 محطة محولات على الجهود المختلفة بإجمالى 684 مليون جنيه، معلقا: تنفيذ وإنشاء وتطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء على عدة مراحل بإجمالى تكلفة استثمارية 2 مليار يورو.

وتابع وزير الكهرباء، المراقبة والتحكم في الشبكة يتم لحظيًا، ونستطيع أن نعرف مكان الأعطال ونقل التغذية في أقرب وقت ممكن لرفع جودة تحسين الخدمة للمستهلك النهائي.

وعن اتفاقيات الربط الكهربائي مع دول الجوار، أضاف الوزير، نفذنا عددا من الاتفاقيات للربط الكهربائي مع عدد من الدول ومنها الأردن، ونستهدف زيادة القدرات للتوصيل مع دول الجوار وأيضا مع الكابلات البحرية الى اليونان وقبرص ومنها الى أوروبا، كاشفا عن الانتهاء من عقود تنفيذ الربط المصري - السعودي، بقدرات تصل إلى 3 آلاف ميجا وات بتكلفة استثمارات 1.8 مليار دولار ويخص الجانب المصري 550 مليون دولار، كما تعاقدنا على المعدات المطلوبة لزيادة قدرة الكهرباء المنقولة إلى السودان من خلال مشروع الربط الكهربائي.

وبالحديث عن مشروع الأمونيا الخضراء، قال "شاكر" هو أكبر مشروع في العالم وأول تطبيق عملي على أرض الواقع للوفود المشاركة في مؤتمر المناخ الـ 27 المقرر عقده في مصر، كما يعد أول مشروع صناعي لإنتاج الأمونيا الخضراء في العالم بطاقة 100 ميجا وات، ستجعل الدولة المصرية رائدة الاستثمار في الطاقة الخضراء النظيفة دوليًا.

وذكر الوزير أن إنتاج الأمونيا الخضراء للاستخدامات كوقود بحري نظيف، بشراكة مع صندوق الاستثمار السيادي للدولة المصرية وشركة "ساكتك النرويجية العالمية"، مع جاهزية الاستثمارات واكتمالها في أكتوبر 2022 قبل استضافة مصر لمؤتمر الأطراف 27.

وعن محطة الضبعة النووية، أضاف: "يوليو 2021 شهد تدشين وتصنيع مصيدة قلب المفاعل والذى يعد أحد أهم المكونات المميزة لمفاعلات الجيل الثالث المتطور".

وحول العدادات مسبوقة الدفع، قال "شاكر" إنه تم إنتاج 12 مليون عداد مسبوق الدفع، كاشفا عن عرض صيني لإنتاج العدادات مسبوقة الدفع من إحدى الشركات الصينية، متابعا: اتعرض علينا 10 ملايين عداد بشروط ممتازة وسعر قليل، ولكن فضلنا الشركات المصرية واعتمدنا عليها في تصنيع هذه العدادات ويتم تصديرها أيضا إلى الخارج.