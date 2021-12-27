رئيس مجلس النواب يحيل عدد من مشروعات القوانين للجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة ( 4) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية.

وجاءت تلك المشروعات كالتالي:

- مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد الشرقاوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء المفوضية العليا للتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الفني والتدريب المهني. (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة)

- مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد حمدي خطاب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نقابة العلوم الطبية التطبيقية (المساعدة).

- و يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، القوى العاملة، والخطة والموازنة مشروع قـانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979.

- يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قـانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية و يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)