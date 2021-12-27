السيسي يشكر وزير الكهرباء: عالم فاضل جليل حقق نقلة فى القطاع

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه الشكر إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، على جهوده في ملف الطاقة والكهرباء، قائلا: "فرصة النهاردة اشكر الدكتور شاكر كزميل هنا لينا وعلى الجهد اللى عمله في مشكلة من أكبر المشاكل اللى قابلتنا في مصر".

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