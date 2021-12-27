أكد وزير الكهرباء الدكتور مهندس محمد شاكر أن الوزارة تبذل مجهود بنسبة 100% لتوفير الطاقة الكهربائية بكافة أشكالها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح #السيسي باعتبارها قضية أمن قومي بناء. وقال وزير الكهرباء إنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها تنفيذ خطة عاجلة واستكمال بعض المحطات التي كانت تحت الانشاء، ورفع كفاءة محطات التوليد والتعاقد على تنفيذ 3 محطات توليد عملاقة. وأن الخطة العاجلة تم بموجبها إدخال 3636 ميجاوات في 8 أشهر ونصف الشهر، وهو أمر غير مسبوق على الإطلاق بتكلفة استثمارية 47 مليار جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الكهرباء: نفذنا خطة عاجلة أدخلنا بموجبها 3636 ميجاوات للخدمة في 8... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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