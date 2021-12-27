معلول في الأهلي لموسمين إضافيين.. المارد يحسم التعاقد مع الجناح التونسي

نجح مسئولو الأهلى فى تمديد تعاقد التونسى علي معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى بعدما وقع اللاعب على العقود صباح اليوم الإثنين، قبل أن يتوجه لمنتخب بلاده للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
وبذلك يسدل النادى الأهلى الستار على ملف تمديد تعاقد النجم التونسى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.
وتعاقد النادى الأهلى مع علي معلول في صيف 2016 قادمًا من الصفاقسى التونسى بقيمة 700 ألف يورو، بعدما رفض معلول استخدام الشرط الجزائى مع فريقه السابق الذى يبلغ 500 ألف دولار.
وحصل علي معلول على 3 بطولات فقط قبل الانتقال إلى الأهلي، وهى الرابطة التونسية المحترفة عام 2012/ 2013، وكأس الكونفدرالية 2013، وكأس شمال أفريقيا 2009، ولكن بعد الانتقال إلى الأهلى حصد 12 لقبا حتى الآن خلال أقل من 6 سنوات قضاها النجم التونسي في قلعة الجزيرة.
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