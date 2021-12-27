الأرصاد: نتابع حالة عدم الاستقرار الجوي المرتقبة بدقة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن النماذج العددية ترصد نهاية الأسبوع الحالى حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنها تتابع الحالة الجوية عن كثب وسوف تصدر بيانا بالحالة تفصليا حينما تثبت صحة النماذج العددية لضمان جودة التنبؤ ودقته.

ويشهد اليوم الإثنين، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.