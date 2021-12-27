عبير صبري تثير الجدل حول إصابتها بفيروس كورونا

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أثارت الفنانة عبير صبري الجدل في الدقائق الأخيرة الماضية، بعدما أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوم»، إصابتها هي وزوجها المحامي أيمن البياع بفيروس كورونا.
دوت الخليجيرصد حقيقة إصابة عبير صبري بفيروس كورونا المستجد
وكتبت عبير صبري في منشورها: «كورونا ايجابي أنا وزوجي.. الحمد لله ربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض..ادعولنا ربنا يشفينا».
عبير صبري تحذف منشور إصابتها بكورونا
وسرعان ما بدأت المواقع الإخبارية في تداول نبأ إصابتها بالفيروس، ولكن بعد المنشور بدقائق، قامت عبير صبري بحذفه من الموقع دون توضيح السبب، الأمر الذي تعجب له الجمهور متسائلا حول حقيقة إصابتها.
من ناحية أخرى، تستعد الفنانة عبير صبرى للوقوف مجددًا على خشبة المسرح من خلال مسرحية "صافى وفافى" أمام النجمة يسرا وتأليف وإخراج خالد جلال والمقرر عرضها في موسم الرياض قريبًا، لتسجل المسرحية عودة عبير صبرى إلى المسرح بعد غياب 20 سنة منذ مشاركتها في مسرحية "دو رى مى فاصوليا" مع النجم سمير غانم لموسم واحد.
عبير صبري تتألق في دراما رمضان 2021
جدير بالذكر، أن الفنانة عبير صبري شاركت في السباق الرمضاني المنصرم 2021 بمسلسل «موسى»، بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.
تدور أحداث المُسلسل في الأربعينات مُرورًا بالخمسينات، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه، وهو من محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة، ويعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ويعجب بفتاة فرنسية، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.
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