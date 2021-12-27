/668604/تعرف-على-موعد-معرض-الكتاب-2022-وكيفية-حجز-التذاكر

خلال الأيام الأولى من العام الجديد، يبحث العديد من محبي القراءة عن مواعيد معرض الكتاب، وكيفية الحصول على التذاكر، ومن هم أهم الكُتاب المشاركين في المعرض، الأمر الذي يحصد قدرًا كبيرا من العمليات البحثية في مؤشرات جوجل، وذلك بعد إعلان وزارة الثقافة عن اطلاق الدورة 53 للمعرض.

دوت الخليج

في هذا الصدد يرصد موقع دوت الخليج موعد معرض الكتاب لعام 2022، وكيفية حجز التذاكر، وأهم الدول العربية المشاركة في المعرض كضيوف شرف. الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تنطلق خلال الفترة من 26 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك في أرض المؤتمرات والمعارض في التجمع الخامس، وفي 24 من أكتوبر الماضي استقبلت اللجنة المنظمة لمعرض الكتاب طلبات الناشرين الراغبين في المشاركة، والتي استمرت حتى يوم 18 نوفمبر الماضي، حيث تقوم حاليا بفحص كافة الطلبات للموافقة على مشاركتهم في المعرض. ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب من أكبر المعارض في الشرق الأوسط حيث يحتضن شتى المجالات "العلمية والأدبية والأزياء والموضة، بالإضافة إلى أنشطة الأطفال، كما يحتضن حفلات للمبدعين من المنشدين والغناء والفن وغيرها من المجالات التي تفيد المجتمع المصري.

كيفية حجز التذاكر لمعرض القاهرة الدولى

حفاظًا على التباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، عملت اللجنة المنظمة لمعرض الكتاب، في دورتها المقبلة 53 على توفير جميع الخطوات عبر الموقع الالكتروني، وهي كالتالي: ـ الدخول إلى موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب ـ اختيار أيقونة حجز تذاكر الدخول ـ كتابة بيانات الراغب في الحصول على تذكرة كاملةـ ـ تحديد عدد التذاكر المراد حجزها ـ توضيح الفئات العمرية ـ كتابة البريد الالكتروني ورقم الهاتف المحمول ـ الضغط على زر الحفظ

الدول المشاركة في المعرض

وتكون دولة اليونان ضيفة شرف المعرض، الذي ينطلق أواخر يناير المقبل وينتهي في فبراير، كما شهد المعرض توسيع 5 قاعات حيث تم تخصيص الأولي والثانية الناشرين المصريين والثالثة للناشرين العرب والاجانب والرابعة لعرض كتب التراث وتم تخصيص القاعة الخامسة لأنشطة الأطفال في حين يتراوح عدد الزائرين للمعرض الدولي للكتاب سنويا قرابة 3 ملايين مواطن مصريين وأجانب.