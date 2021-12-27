/668610/الرئيس-السيسي-شركة-وزير-الكهرباء-الخاصة-بتعمل-مشاريع-للبلد-بدون-مقابل-وأنا-الحقيقة-حابب-الموضوع-دا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية:" إن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عالم جليل فاضل فى تخصصه قدر من خلال جهده وعلمه أن يحقق نقلة كبيرة بالنسبة للكهرباء فى مصر، وذلك فى ظل ظروف صعبة جدًا".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع بنيان للطاقة الشمسية بأسوان بحضور الرئيس.

دوت الخليج

الرئيس السيسي: شركة وزير الكهرباء الخاصة بتعمل مشاريع للبلد بدون مقابل

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" الآن يمكننا الإقدام على الربط الكهربائي مع الدول الجوار، لكن فى فترات سابقة خاصة فى 2013 لم نكن نستطيع، مضيفًا:" العالم كله مقدم على التقدم الكهربائي، وهو فى مصلحة البشر والشعوب".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" نسعى إلى أن مجال الكهرباء فى مصر إلى أرقى ما يمكن".

الرئيس السيسي: شركة وزير الكهرباء الخاصة بتعمل مشاريع للبلد بدون مقابل وأنا الحقيقة حابب الموضوع دا

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" الدكتور شاكر، وزير الكهرباء، كان عنده شركة كبيرة جدًا ولما قولتله هاتبقى معانا ساب الشركة دي، ولم يسمح لها بالدخول فى شغل مع القوات المسلحة أو مع الدولة المصرية".

هذا واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، بيان الاستثمارات المنفذة بشركات توزيع الكهرباء.

وأشار وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، إلى أن إجمالي الاستثمارات خلال الفترة 2004/2005 إلى 2013- 2014 «10 أعوام»، قد بلغ 9.2 مليار جنيه، بينما الإجمالي من الطاقة خلال الفترة من 2014/2015 إلى 2016/2017 3 أعوام، حوالي 4.6 مليار جنيه.

وأكد وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، إلى أن إجمالي الاستثمارات بشبكات توزيع الكهرباء خلال 4 أعوام الماضيين 2017/2018 إلى 2021/2021، كان أكبر من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من 2004/2005 إلى 2016 إلى 2017.