/668612/طلب-إحاطة-لنائب-التنسيقية-بسبب-استمراراغلاق-سوق-الماشية-بعد-أزمة-كرونا-بالغربية

تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الشئون الدستورية والتشريعية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة بشأن اغلاق سوق الماشية بعد أزمة كرونا، عقب اغلاق الاسواق على مستوى الجمهورية منذ ۲۰۲۰/۱۰/۲۰.

دوت الخليج يرصد تقدم نائب التنسيقية بطلب احاطة بشأ اغلاق سوق المواشي

اسواق المواشي بالغربية

واوضح النائب محمد اسماعيل، فى الطلب المقدم منه، أن مجلس الوزراء وافق على فتح اسواق المواشي على مستوى الجمهورية والتشغيل طبقا للاجراءت الاحترازية، مضيفا” قيام المحافظ مره اخرى في نهايه شهر مارس ۲۰۲۱، باغلاق اسواق الماشيه بنطاق محافظه الغربية فقط لمدة شهر ، وفي نهاية كل شهر يقوم بتجديد الغلق لشهر أخر والمبرر كورونا، حتى جاء موعد مزاد سوق المحله الكبرى بتاريخ ۲۰۲۱/١١/14 قرر المحافظ اغلاق اسواق الماشيه لمدة شهر، ثم قرر المحافظ باستمرار غلق الأسواق لمدة 15 يوم أخرى وبتلك القرارات كان نتاجها الاتى على الدولة:-

استغناء مستأجري سوق الجعفريه بالسنطه عن السوق بسبب الاغلاق وانفضاض التجار والفلاحين الى اسواق اخرى وخاصه سوق بركة السبع الذي لا يبعد عن مركز السنطه بعض الكيلومترات.

اهدر على الدولة اموال طائلة وهي فتره اغلاق الأسواق تخصم من ايجارات سوق المحلة وسوق الجعفرية بعد ان اصبح خرابه بسبب قرارات الاغلاق وتصل إلى 5 مليون جنيه.

ثانيا اضرار القرار على العامة

وتابع اسماعيل”ويوجد بالمحافظة عدد ستة اسواق للمواشي وهي سوق طنطا - سوف المحله الكبرى - سوق قطور - سوق زفتي سوق كفر الزيات بقريه بتوفر سوق الجعفريه وقد تم القضاء عليه تماما واصبح لا يعمل بسبب كثره قرارات الاغلاق.

واوضح أن عدد القائمين بالعمل في تلك الاسواق يقدر بحوالي 700 الف فرد ويزيد ويوم اقامه السوق يتم تداول مبالغ تتعدى نصف مليار جنيه ومنهم من توقف نشاطه واصبح لا يملك كوت يومه بسبب الاغلاق علما بأن أسواق المحافظات المجاوره جميعها اقرب من أسواق المحافظه نفسها امر السيد المحافظ اغلاق اسواق الغربية لصالح المحافظات المجاوره والقضاء على الثروة الحيوانية بالمحافظه وتشريد عدد كبير جدا من القائمين على اعمال ولا يوجد بها اماكن مغلقه مثل المولات والجامعات والمدارس الاسواق واصبح اسواق المواشي بمحافظه الغربيه اكبر خطر في العالم للمساعده على انتشار الوباء علما بان اسواق المواشي جميعها مفتوحه في الهواء الطلق. كما قام البنك الزراعي قطاع الغربيه بوقف قروض مشروع البتلو والمدعم بفائده ٥ %من البنك المركزي بسبب اغلاق اسواق المواشي بالغربية