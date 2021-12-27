/668613/النائبة-ألفت-المزلاوى-الصعيد-يحتاج-للطاقة-المتجددة-وزيارة-الرئيس-تحقق-التنمية

قالت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، يتناسب مع فكر الدولة المصرية بشأن اشراك القثطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

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جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أثناء مناقشة قانون هيئة تنمية الطاقة المتجددة، مضيفة، منوهة إلى حاجة الصعيد وسوهاج بالتحديد لمشروعات الطاقة المتجددة، نظرا لتوافر الايدي العاملة إضافة إلى الحاجة الماسة لها هناك.

النائبة ألفت المزلاوى: الصعيد يحتاج للطاقة المتجددة ..وزيارة الرئيس تحقق التنمية

وتحدثت النائبة ألفت المزلاوي عن زيارة الرئيس السيسي لقرى الصعيد، والتي تستهدفيناء عصر جديد للتنمية في الصعيد، مطالبة بأن يكون هناك نصيب كبير للصعيد وسوهاج من الطاقة المتجددة والمشروعات التي ترتبط به.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة 4 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية.

وتمت إحالة مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد الشرقاوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء المفوضية العليا للتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الفني والتدريب المهني، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.

البرلمان يحيل مشروعات جديدة للجان النوعية

كما أحال مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد حمدي خطاب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نقابة العلوم الطبية التطبيقية (المساعدة)، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، القوى العاملة، والخطة والموازنة.

وأحال رئيس البرلمان، مشروع قـانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

كما تمت إحالة مشروع قـانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.