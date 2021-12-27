/668615/الرئيس-عن-رفضه-للهدايا-أعطي-حد-100-جنيه-وأسيبه-من-غير-صرف-ومياة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفالية التي شهدتها محافظة أسوان اليوم الاثنين، لافتتاح مشروع بنيان للطاقة الشمسية، هناك العديد من الدول التي عجزت في حل مشاكل الكهرباء بها ولكننا قررنا مواجهتها ونجحنا بالفعل.

دوت الخليج وأضاف الرئيس السيسي خلال مشاركته: "الاهتمام مش كلام.. حد من كام يوم بيقولي يافندم عايزين نعطي رقم كذا كهدايا للعمال.. رقم أيه ده اللي بيتحط في الصعيد أكبر من كده بمراحل.. اديك 150 جنيه أو 100 وأسيبك كده من غير كهرباء ومياه ولا صرف صحجي ولا طرق.. هن ضحك عليكم"، مؤكدًا أن الأرقام التي تم دفعها في مشروعات الصعيد تقريبا وصلت لأكثر من تريليون جنيها، ورغم ذلك نظل مستمرين في العمل، وهذه البيانات لا بد أن يبسط هذه المعلومات ليعلم الجميع ماذا تفعل الدولة.

الرئيس يطالب بتغير عدادات الكهرباء لمسبوقة الدفع

وأشار الرئيس أن العمل في مبادرة حياة كريمة في 34 مركز وهي الكتلة الأكبر في المرحلة الأولى تستهدف الصعيد مضيفا: "مش عارف الكلام اللي هقوله مناسب ولا ايه، هل ممكن نغير عدادات الكهرباء في هذه المراكز إلى عدادات مسبوقة الدفع، لأن في ناس اشتكت لأن القراءة مش مظبوطة، وبالتالي الأفضل الشخص هو الذي ينظم العمل في الكارت مسبوق الدفع، علشان نخلص من موضوع الظلم في الدفع".

الرئيس السيسي يرفض طلب نائب

وفي احتفالية افتتاح عدد من المشاريع القومية في الصعيد يوم السبت الماضي، تصدى الرئيس السيسي، للنائب مصطفى محمود مصطفى، عضو مجلس النواب، عن محافظة قنا، بعد مطالبة الأخير بأن يهادي الرئيس عمال مصانع الأسمنت بجنوب الصعيد، مقابل الخصومات التى تم تطبيقها عليهم فى وقت لاحق. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي موجهًا حديثه للنائب مصطفى محمود مصطفى:" أنا مش بهادي حد، أنا بعمل شغلي بس ولو عايزين تكرموهم اكرموهم أنتم".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا حديثه لعضو مجلس النواب، مصطفى محمود مصطفى:" الكلام دا تشوفه مع رئيس الوزراء، أنا ماليش دعوة".