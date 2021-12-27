/668618/الرئيس-السيسي-للمواطنين-الكهرباء-غالية-عليكم-مش-علشان-احنا-عايزين-نغليها-عليكم

الرئيس السيسي للمواطنين ، تطرق حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حديثه اليوم، إلى مسألة زيادة أسعار الكهرباء للمنازل بالنسبة للمواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع بنيان للطاقة الشمسية بأسوان بحضور الرئيس.

الرئيس السيسي للمواطنين: الكهرباء غالية عليكم مش علشان «احنا» عايزين نغليها عليكم

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:” بقول للمواطنين الكهرباء غالية عليكم مش علشان «احنا» عايزين نغليها عليكم.. لكن أحب كل واحد ياخد حقه، أنا وفرت لك خدمة، ..حوكمة إجراءاتنا اللى احنا بنعمله نستهدف منه تحصيل ولا لأ؟ لو مش بنحصله هايبقى فيه عجز مش هتقدر الدولة تتحمله..دولة ذات شأن وننمى انفسنا وندي فرصة للقطاع الخاص والصناعة إنها تنمو وتستقر، وأعباء مشاريع الكهرباء ضخمة جدًا والدولة مش هاتقدر تتحملها”.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" مشكلة مصر فى عام 2014 مش بس إنتاج الكهرباء، بل ازاى ننقلها ونخلي جودة توزيعها عالية".

الرئيس السيسي يوجه حديثه للمواطنين بشأن أسعار الكهرباء

وأضاف الرئيس السيسي حديثه قائلًا:" نستهدف وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة فيما يتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة".

واستكمل:” أنا قولت للدكتور محمد شاكر، وزير الكهراء، إن الأمن القومي هايتأثر بالحكاية دي، مضيلفًا:” قولت للدكتور شاكر لو مافيش كهرباء الناس مش هاتشتغل، الناس هاتقفل مصانعها، لابد من هذه المسألة وفى أسرع وقت ممكن، الخطة العاجلة كلفت الدولة 2 مليار دولار.

وأكد الرئيس عبد السيسي، على أن حجم المستهدف من التحصيل للكهرباء المقدمة أكبر من كدا، مضيفًا:” الدولة وضعت خطة عاجلة لحل أزمات الكهرباء بتكلفة 2 مليار دولار”.