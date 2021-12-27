وزير الكهرباء:355 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات في مشروعات الكهرباء خلال الـ7 سنوات الماضبة

/668619/وزير-الكهرباء355-مليار-جنيه-إجمالي-الاستثمارات-في-مشروعات-الكهرباء-خلال-الـ7-سنوات-الماضبة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء أنه تم عمل استثمارات في صعيد مصر من 2004 إلى 2014 بحوالي 1.7 مليار جنيه، بينما وصل حجم الاستثمار في 2017 إلى حوالي 7.3 مليار جنيه، مشيرا إلى أن التطور لا يزال قائم ونأمل في تقديم المزيد.

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355 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات في مشروعات الكهرباء خلال الـ7 سنوات الماضبة

وأضاف شاكر أن التكلفة الاستثمارية لمشروعات الكهرباء الجديدة بلغت 55 مليار جنيه، مؤكدًا أن حجم إنتاج الكهرباء الذي تم إنجازه في الفترة الأخيرة وصل إلى 14 ضعف لإنتاج السد العالي، وبلغ إجمالي الاستثمارات في مشروعات الكهرباء من 2014 إلى 2021 355 مليار جنيه.

وزير الكهرباء يستعرض خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء فى مصر

واستعرض الوزير عدد من مشروعات التي يتم تطويرها في شركة مصر الوسطى ببني سويف، وصالات خدمة الجمهور التي بها صالات مكيفة ومحترمه للإنتظار، ونعمل على تطوير الشركة العليا لتوزيع الكهرباء بأسوان.

الوزارة تسمع لشكاوي الجمهور

كما أكد الوزير على تطوير طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوي، مضيفًا" تلقينا حتى الأن 13 مليون مكالمة على الخط الساخن في تطبيقات ذكية كما تلقينا 8696 ألف شكوى في 2016 في الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء، وانا شخصيا تلقيت على التليفون المباشر حوالي 2093 ألف شكوى"، موضحا أنه يتم الرد على تلك الشكاوي ومعالجة المشكلة.

وأشار إلى أن انخفاض انبعاث الكربون في 2020-2021 بنسبة 26.2% مقارنة بعامي 2014-2015، لافتًا إلى أن ما تم إنجازه في الخطة العاجلة لتوليد الطاقة كان سريعا بشكل غير مسبوق.