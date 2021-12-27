/668597/محافظ-بورسعيد-يتفقد-أعمال-تطوير-المرحلة-الثانية-من-منطقة-فاطمة-الزهراء
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، منطقة فاطمة الزهراء الكائنة في حي الضواحي، وذلك لمتابعة مستجدات العمل فى تطوير ورفع كفاءة المرحلة الثانية من منطقة فاطمة الزهراء، والتى تتم بالتعاون بين محافظة بورسعيد ومؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، ويرصد " دوت الخليج" التفاصيل .
دوت الخليج
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية من منطقة فاطمة الزهراء
رافق محافظ بورسعيد خلال جولته، اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور، ومسئولي حي الضواحي والشركات المنفذة لأعمال التطوير .
وأطلع محافظ بورسعيد على حجم الأعمال التى تمت حتى الٱن، موجها بسرعة الانتهاء من تطوير منطقة فاطمة الزهراء بأكملها فى أقرب وقت، وذلك ضمن أعمال الخطة الشاملة للتطوير بالمنطقة والتى تحدث للمرة الأولى من نوعها.
إزالة الاشغالات والتعديات
وخلال جولته، تابع محافظ بورسعيد أعمال إزالة الاشغالات والتعديات الجارية بالمنطقة، موجها المواطنين بالحفاظ على ما يتم إنجازه من اعمال تطوير ودعم خطة التنمية التى تقوم بها محافظة بورسعيد.
وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتورة نور الهدى الجمال افتتحا المرحلة الأولى من أعمال التطوير بالمنطقة والتى شملت رفع كفاءة ٦٥ عمارة بمنطقة فاطمة الزهراء، والتي بدأ العمل بها منذ أربعة أشهر، وتضمنت الأعمال سباكة داخلي، وخارجي وصرف صحي، وترميم أسقف، ودرج سلالم وعزل ضد الرطوبة ودهان الوجهات للعمارات السكنية بلون موحد ، واعمال الكهرباء، ورصف الطرق الداخليو، وإنارة الشوارع، يأتي ذلك فى إطار جهود الارتقاء بالمناطق الاكثر احتياجا بمحافظة بورسعيد تماشيا مع خطة التنمية والتطويى التى تشهدها المحافظة فى كافة المجالات.
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