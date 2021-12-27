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خلود زهران: الدولة نفذت 45% من المشروعات الأخيرة فى الصعيد (فيديو)

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أحمد حمدى 2021-12-27 12:35 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وأكدت أن تلك المشروعات، تساهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، إضافة إلى أهميتها الكبرى فى التنمية الاقتصادية.

ولفتت إلى اهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد، متابعة: "الصعيد لم يكن فيه أبدًا هذا الحجم من المشروعات، الحياة بترجع تانى لأماكن كانت مهملة لسنوات وبلدنا بتنور".

وأشارت مذيعة إكسترا نيوز، إلى إحصاءات الخبراء التى أكدت أن 45% من المشروعات التنموية التى أقامتها الدولة فى السنين الماضية كانت من نصيب الصعيد.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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