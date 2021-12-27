خلود زهران: الدولة نفذت 45% من المشروعات الأخيرة فى الصعيد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأكدت أن تلك المشروعات، تساهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، إضافة إلى أهميتها الكبرى فى التنمية الاقتصادية.
ولفتت إلى اهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد، متابعة: "الصعيد لم يكن فيه أبدًا هذا الحجم من المشروعات، الحياة بترجع تانى لأماكن كانت مهملة لسنوات وبلدنا بتنور".
وأشارت مذيعة إكسترا نيوز، إلى إحصاءات الخبراء التى أكدت أن 45% من المشروعات التنموية التى أقامتها الدولة فى السنين الماضية كانت من نصيب الصعيد.
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