عاجل- السيسى: عرض مشروعات الصعيد يؤكد أن الاهتمام ليس مجرد تصريحات

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إننا حققنا طفرة فى قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية رغم التحديات، مشيرا إلى أن رفع أسعار الكهرباء كان ضرورة لابد منها لأن الدولة لا تستطيع تحمل الفارق.





وأضاف السيسى خلال فعاليات تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وأن الهدف من عرض مشروعات الصعيد هو التاكيد على ان الاهتمام ليس مجرد تصريحات.

وأوضح السيسى أن مشكلة الكهرباء قبل 2014 لم تكن فقط فى الإنتاج ولكن أيضا فى النقل والتوزيع والبنية التحتية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، إلى مقر مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذى تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية فى مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.