عاجل- السيسى يلتقط صورا تذكارية مع المسؤولين بمجمع بنبان للطاقة الشمسية

جدة - نرمين السيد - حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على التقاط الصور التذكارية مع المسؤولين بمجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان خلال تفقده اليوم الإثنين للمجمع ضمن افتتاحاته هذا الأسبوع لعدد من مشروعات تنمية الصعيد.





ويعد مجمع بنبان أحد أهم مشاريع البنية التحتية فى مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم إنشاء المجمع بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن من المهم وصول كل البيانات المتعلقة بتطوير قطاع الكهرباء إلى جميع المواطنين، مشيرا إلى أن تكلفة استثمارات مشروعات الكهرباء فى الصعيد بلغت 150 مليار جنيه.

وأضاف السيسى: "نعمل على مشروعات الربط الكهربائى، كونه أصبح توجهًا عالميًا"، وأن مصر فى مجال الطاقة الكهربائية تعمل على أن تكون مثل أى دولة متقدمة فى هذا المجال، وأن الدولة المصرية تعمل على مشروعات الربط الكهربائى، كونه أصبح توجهًا عالميًا، لافتًا إلى أن مشكلة الكهرباء قبل 2014 لم تكن فقط فى الإنتاج، ولكن أيضًا فى النقل والتوزيع والبنية التحتية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، إلى مقر مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذى تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية فى مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.