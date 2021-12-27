عاجل- السيسى يتفقد مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان

جدة - نرمين السيد - ويعد مجمع بنبان أحد أهم مشاريع البنية التحتية فى مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم إنشاء المجمع بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة.

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