محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من المنطقة الحرفية بالعريش

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم الإثنين، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمنطقة الحرفية فى حى المساعيد بالعريش، تمهيدا لتشغيلها بكامل طاقتها لما تضمه من مشروعات وأعمال من ورش حرفية ومجمع صناعى حرفى وغيرها من المشروعات الإنتاجية.





وقال محافظ شمال سيناء خلال جولته التفقدية بالمنطقة الحرفية إنه سبق افتتاح مطحن الكرام بالمنطقة الحرفية، وذلك بعد رفع كفاءته وإعادة تشغيله بطاقة 220 طنا فى اليوم، إلى جانب افتتاح محطة تعبئة الغاز بالمنطقة بعد تطويرها ورفع كفاءتها، حيث تعمل بطاقة 250 طن غاز يوميا "إنتاج 52 ألف إسطوانة غاز فى اليوم".

ولفت شوشة إلى أن وزارة التخطيط سبق أن خصصت مبلغ 50 مليون جنيه منها 25 مليون جنيه للإنشاءات، و25 مليون جنيه أخرى للمعدات لإنشاء المجمع الصناعى الحرفى بالمنطقة، والذى يضم 47 ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات للعمل فى مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة (النجارة، والألوميتال، والكريتال، وتعبئة المواد الغذائية، والصناعات البلاستيكية، وكبس الخراطيم، وغير ذلك من الصناعات الحرفية)، وتهدف إلى تفريغ مناطق وسط مدينة العريش من الورش الصناعية والحرفية.

وأوضح المحافظ أن المنطقة الحرفية مقامة على مساحة كيلومتر مربع، ومن المخطط لها الامتداد على مساحة 500 ألف متر كتوسعات مستقبلية، وتحوى 775 قطعة، منها 300 قطعة جاهزة للتخصيص وإقامة أنشطة ومنتجات حرفية، كما تجرى أعمال التشطيبات فى الورش الحرفية تمهيدا لافتتاحها.