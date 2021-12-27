بعد اعتمادها دوليا.. صدور المعايير المصرية لمراكز العلاج الطبيعى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته اليوم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع النقابة العامة للعلاج الطبيعى بحضور الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة الأسبق، والدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة، والدكتور أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة الهيئة، والدكتور حسام أبو ساطى، المدير التنفيذى لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، والدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أسامة عبد الرحمن، والدكتور رشا أحمد عادل، والدكتور محمد قطب الهوارى، أعضاء مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة ونخبة من الخبراء والمتخصصين.

وطالب رئيس الهيئة مراكز العلاج الطبيعى على اختلاف أنواعها للتسجيل بالهيئة وفقا المعايير الجديدة، حتى تتمكن من التعاقد بمنظومة التأمين الصحى الشامل فضلا عن تقديم خدمات صحية ترقى إلى مثيلاتها العالمية.

وتابع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أنه على مدار 18 شهراً، قامت لجنة من خبراء وأساتذة العلاج الطبيعى فى مصر واستناداً إلى المعايير العالمية فى مجال العلاج الطبيعى بتطوير وإعداد معايير اعتماد العلاج الطبيعى والتى اشتملت على 4 أقسام هى متطلبات وشروط الاعتماد، معايير الرعاية المتمركزة حول المريض، المعايير المتمركزة حول المؤسسة وخدمات العلاج الطبيعى المنزلية، أعقب ذلك طرح المعايير للدراسة الميدانية والتى شارك فيها اكثر من 30 مركز علاج طبيعى فى مصر لقياس مدى فاعلية وكفاءة تلك المعايير ومدى سهولة تطبيقها على أرض الواقع بالإضافة إلى تقييمها بواسطة مجموعة من خبراء الجودة ثم الأخذ بمعطيات تلك الدراسات وتحليلها والعمل عليها حتى تكون واقعية ومحدثة وقابلة للتطبيق.

ومن جانبه، رحب الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، بالحضور معربا عن سعادته بصدور المعايير المصرية لمراكز العلاج الطبيعى كأول نموذج من نوعه فى المنطقة العربية بل وفى أغلب دول العالم، وكخطوة مهمة لتطوير الرعاية الصحية، مشيدا بالدور المهم الذى تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية فى المشهد الصحى المصرى.

وأكد الاستعداد التام للتعاون بين النقابة والهيئة خلال الفترة المقبلة لضم مراكز العلاج الطبيعى بمختلف أنواعها إلى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وحول آلية تقدم مراكز العلاج الطبيعى للحصول على اعتماد GAHAR، أشار الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن الخطوة الأولى هى تقدم المركز بطلب للانضمام إلى البرنامج عبر الموقع: www.gahar.gov.eg وتحميل المستندات والوثائق المطلوبة أو على البريد الإلكترونى الخاص بإدارة الاعتماد والتسجيل [email protected]، بعد استيفاء الإجراءات اللازمة يتم تحديد موعد زيارة المركز لإجراء المراجعة ثم يقوم فريق المراجعين بالهيئة بتقييم المركز وفقًا لدليل معايير الاعتماد الصادر عن الهيئة.

وأضاف أبو يوسف: "بعد ذلك يُقدم تقرير المراجعة إلى لجنة الاعتماد لمراجعته واتخاذ القرار بناءً على قواعد اتخاذ القرار وإخطار المركز بقرار لجنة الاعتماد ويحق للمركز تقديم طعن على القرار فى غضون 15 يوما إذا لم يٌقدم أى طعن، يعتمد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية القرار ويتم إصدار الشهادة النهائية".

ولفت الدكتور أبو يوسف إلى أن المعايير الصادرة عن الهيئة قد راعت كل القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل أخصائيين وممارسين العلاج الطبيعى وأنها تنطبق فقط على مراكز العلاج الطبيعى المرخصة ولا تنطبق على مراكز التأهيل ولا مراكز النقاهة والرعاية الممتدة.

فى سياق متصل، أوضح الدكتور أسامة عبد الرحمن، عضو مجلس نقابة العلاج الطبيعى، أن معايير مراكز العلاج الطبيعى التى نحتفل بصدورها اليوم، والتى تطلبت جهدا كبيرا تشارك فيه عدد كبير من الخبراء سواء فى لجنة وضع المعايير أو من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تم تصميمها بعناية لتوجيه الوضع الحالى للرعاية الصحية المصرية نحو الرؤية المستهدفة، مؤكدا مقارنتها بدقة بالمعايير الدولية فى هذا المجال، بالإضافة إلى التأكد من تطابقها مع القوانين واللوائح المصرية، وملاءمتها مع الثقافة المصرية.

وتابع أن المعايير تستهدف تطوير وتنسيق واستخدام المعرفة والمهارات المختارة فى تخطيط وتنظيم وتوجيه البرامج لرعاية الأفراد الذين تأثرت قدراتهم الوظيفية أو أصبحت مهددة بسبب المرض أو الإصابة، حيث يتعامل العلاج الطبيعى فى المقام الأول مع الأفراد الذين يكون ضعفهم المحتمل أو الفعلى مرتبطًا بالجهاز العصبى العضلى الهيكلى، أو النمو أو أى خلل وظيفى آخر، ويركز على طرق تقييم وظائف أجهزة الجسم، واختيار وتطبيق الإجراءات العلاجية المناسبة للحفاظ على تلك الوظائف وتحسينها واستعادتها، مضيفا حرص المعايير على تركز الرعاية حول المريض بما يضمن أن الخدمة الجيدة التى يتلقاها تقوم على الشراكة بين المريض وذويه، ومقدم الرعاية الصحية الذى يركز على قيم المريض وتفضيلاته واحتياجاته فضلا عن تحقيق الأمان والسلامة للمريض وأسرته والعاملين بالمركز قبل وأثناء وبعد تقديم الخدمة الصحية.

وفى ذات السياق، أوضح الدكتور محمد قطب الهوارى، عضو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعى، أن معايير خدمات العلاج الطبيعى تشمل أيضا الرعاية المنزلية، مما يضمن حصول المريض المصرى على أقصى درجات الرعاية المنزلية ذات الجودة العالية، وتشمل آليات تحديد وتصميم خطة الرعاية المنزلية وفقا لمعايير الأهلية المحددة مسبقاً واستمرارها وتوثيقها، إلى جانب أدلة العمل الاسترشادية الإكلينيكية، ومقاييس الأداء التى تتبناها المنشأة للحفاظ على مستوى متميز من الخدمة للمرضى.