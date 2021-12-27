نجاح عمليتين دقيقتين بقسم الأشعة التداخلية بمستشفى النصر التخصصى ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح إجراء عمليتين دقيقتين بقسم الأشعة التداخلية بمستشفى النصر التخصصى التابعة للهيئة فى محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأشارت الهيئة، إلى نجاح الفريق الطبى بقسم الأشعة التداخلية بمستشفى النصر التخصصى فى علاج مريض كان يعانى من وجود بؤر سرطانية بالكبد عن طريق الحقن الكيماوى عبر القسطرة، وذلك من خلال حقن حبيبات "هيباسفير" عن طريق قسطرة شريانية متناهية الصغر تم إدخالها عن طريق مدخل شريانى من الشريان الفخذى إلى الكبد "Transarterial Chemoembolization TACE".

وأضافت، أن التقنية من التقنيات المتقدمة التى يتم إجرائها فى القطاع الخاص، بقيمة تتخطى 45 ألف جنيه، إلا إنها تتم تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بمساهمة 300 جنيه فقط من المريض، لافتة إلى أنه تتميز هذه التقنية عن الجراحات التقليدية بأن ليس لها خطورة أو أى مضاعفات على الحالة الصحية للمريض، علاوة على أن المريض يجريها ويخرج من المستشفى فى نفس اليوم.

وتابعت الهيئة، أن العملية الثانية التى تم إجراؤها بقسم الأشعة التداخلية فى المستشفى، شملت نجاح تركيب دعامة مرارية داخلية وخارجية "Internal / External Biliary Drain"، باستخدام القسطرة لمسن يبلغ من العمر 90 عامًا، يعانى من ورم متقدم بالقنوات المرارية، والتى تعد أيضًا من العمليات المتقدمة التى ليس لها مضاعفات مماثلة للعمليات الجراحية التقليدية، وتعادل تكلفة العملية 15 ألف جنيه، وتم عملها بالكامل للمريض تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بتكلفة لا تتجاوز 300 جنيه قدر مساهمة فى العملية.

أجرى العمليتين للمرضى نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بمستشفى النصر التخصصى التابعة للهيئة ببورسعيد، تضم كل من الدكتور شادى السباعى، استشارى الأشعة التداخلية بالمعهد القومى للأورام بالقاهرة، الدكتور هاجر محسن صالح، أخصائى الأشعة التداخلية ورئيس القسم بالمستشفى، الدكتور مصطفى محمود، طبيب التخدير، وبمشاركة متميزة من فريق التمريض والفنيين بقسم القسطرة التداخلية بالمستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن مستشفى النصر التخصصي، صرح طبى عظيم يتميز بتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمرضى فى مختلف التخصصات الطبية وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، لافتًا إلى أنها أول مستشفى بمصر تحصل على درجة الاعتماد القومى المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، وتابع: أن استراتيجية هيئة الرعاية الصحية هى تقديم أفضل جودة للخدمة الطبية للمتعاملين، من خلال تعزيز ثقافة الجودة والعمل الجاد على اعتماد المنشآت الصحية التابعة للهيئة، مما يضمن مطابقتها للمعايير العالمية.