السيسي: المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها فى محافظات الصعيد يعمل فيها شباب...

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها فى محافظات الصعيد يعمل فيها شباب الصعيد، قائلا: "المحطة الجديدة بتاعت الطاقة الشمسية بيشغلها القطاع الخاص.. وأهل الصعيد أولى للشغل فيها".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء بالصعيد: "خلوا الناس تشوف المحطات.. الطايرة ماشية فوق المحطة 5 دقائق.. دى حاجة عظيمة.. نوفر فرصة لشباب الجامعات والمدارس لو أمكن يشوفوا الكلام ده.. والأمور في البلاد تتجه للأفضل".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موجها الحديث إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قائلآ: "يا دكتور شاكر بتقدم الشكر وزارة الدفاع وتدق معاهم في الفلوس".. ليرد عليه وزير الكهرباء قائلا: "تحت أمرك سيادتك.. بس أنا عندى الفلوس حاجة والشغل حاجة تانية.. وتحت أمرك سيادتك".