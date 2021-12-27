مصر تعزي جنوب أفريقيا في بيان رسمي

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ الحزن والأسى لفقدان العالم بأسره، رئيس الأساقفة الفخري لجنوب أفريقيا، حيث رحل عن عالمنا أمس الأحد، رئيس الأساقفة ديزموند توتو الحاصل على جائزة نوبل للسلام.

دوت الخليج

مصر تعزي جنوب أفريقيا في وفاة رئيس الأساقفة ديزموند توتو

وأكدت مصر في البيان الصادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين أن رئيس الأساقفة ديزموند توتو كان، وبلا شك، رمزاً ساطعاً للكفاح ضدّ نظام الفصل العنصري ومن أهم المناضلين في العالم من أجل حقوق الإنسان الحرية، وسيبقى مخلداً بمكانته البرّاقة في التاريخ بما منحه دوماً من نموذج لمكافحة كل أنواع العنصرية مع إعلاء قيم الديمقراطية والحريّة، لافتًا إلى أن ما قدمه في حياته هو بمثابة درس دائم للإنسانية في الإصرار والتسامح ودعم السلام ورفض كل أنماط العنصرية والتعصُب وعدم المساواة.

كما توجهت مصر بصادق التعازي والمواساة، لحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الشقيقة، ولأسرة المُناضل الراحل مؤكدةً على أن مسيرة كفاحه السلمي ضد كافة أشكال التمييز والعنصرية ستظل تُمثل مصدر إلهام لا ينضب لكافة شعوب العالم.