/668641/محافظ-القاهرة-ومساعد-رئيس-الوزراء-يتفقدان-الفسطاط-وساحة-عمرو-بن-العاص

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير حدائق الفسطاط وساحة جامع عمرو بن العاص، عقب زيارتهما لمواقع العمل بمشروع إعادة احياء القاهرة التاريخية، ورافقهما المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من المسئولين.

دوت الخليج واستمع المحافظ ومساعد أول رئيس الوزراء إلى شرح حول مشروع حدائق الفسطاط، وما تم تنفيذه من أعمال وفقا للمخطط العام للمشروع، والذي لفت إلى أن المخطط العام للمشروع يضم جامع عمرو بن العاص، والساحة الملحقة به، والسوق التى تشمل أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، ومنطقة المقابر، وموقع حفائر الفسطاط، والمركز الترفيهي لحديقة الفسطاط، ومدرج الصخور الطبيعية، وساحة الشهداء، وساحة القلعة، وساحة الحديقة، وممر الوادي، ومنصة الأداء، وحديقة المجتمع، وساحة لانتظار السيارات.

وتمت الإشارة إلى أن المخطط يضم أيضاً حديقة الاستقبال، وبيت القاهرة، ومركزا للشرطة، ومنطقة الكنائس، وممشي البستان، والمركز الإبداعي للأطفال، والمتحف القومي للحضارة المصرية، ومبني متعدد الاستخدامات، ومنطقة تفاعل الأطفال مع الحيوانات الأليفة، والحديقة التذكارية، والحديقة النباتية، والمجسم الايقوني، والساحة الاحتفالية، ومواقف للانتظار، ومداخل الحديقة، وبعض المناطق الأخرى.

مساعد رئيس الوزراء تتفقد ساحة مسجد عمر بن العاص

وتفقد المحافظ ومساعد أول رئيس الوزراء أعمال التطوير بساحة جامع عمرو بن العاص، واطلعا علي نسب تنفيذ الأعمال، بما في ذلك الأعمال الخاصة بشبكة الصرف، وشبكة الري، وزراعة الاحواض والنخيل، ومبني خزان المياه، ومبني الخدمات، والنصب التذكاري. وفى نهاية الجولة أثنت المهندسة راندة المنشاوي علي معدلات التنفيذ بمشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وتقدمت في هذا الصدد بالشكر والتقدير إلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على التنفيذ، على ما تقدمه من جهد في سبيل إنجاز هذا المشروع العملاق. وبالنسبة لمشروع تطوير حدائق الفسطاط أكدت المنشاوى ضرورة الانتهاء من مسارات البحيرات، وضغط المخطط الزمني التنفيذي للمشروع، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، نظراً للقيمة المضافة لهذا المشروع بما سيقدمه من إطلالة فريدة على تاريخ مصر الغني.