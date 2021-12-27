/668643/بعد-افتتاحها--اليوم-أهم-8-معلومات-عن-محطة-بنبان-بأسوان

افتتح الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، مشروع محطة طاقة بنبان لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في أسوان، وذلك ضمن فعاليات “أسبوع الصعيد” الذي يشهد افتتاح عددا من المشروعات المتنوعة ما بين الصناعية التي توفر فرص العمل للشباب في شتى محافظات الجنوب، أو المشروعات الآخرى التي تحقق الحياة الكريمة للمواطنين، وتعمل على رفع كفاءة القرى والمراكز في الصعيد.

دوت الخليج

في هذا الصدد يستعرض موقع دوت الخليج، أهم المعلومات عن مشروع محطة طاقة بنبان بأسوان، والذي يعد أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم، ويحقق في المستقبل فائض كبير من الكهرباء بالدولة المصرية.

أهم المعلومات عن محطة بنبان للطاقة الشمسية

1ـ مشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبانم في محافظة أسون يعتبر من أكبر المشروعات العملاقة على مستوى العالم. 2ـ يتعبر مشروع الطاقة الشمسية في أسوان حجر الزاوية في مجال الطاقة الشمسية، وهو أكثر المشروعات النظيفة في مصر والشرق الأوسط.

3ـ وصل اجمالي الاستثمار في مشروع بنبان إلى نحو 3 مليار دولار، ويضم حاليًا 32 محطة شمسية، بقدرة 1465 ميجا وات. 4ـ ساهم مشروع بنبان بنحو 1465 ميجا وات في الشبكة القومية لانتاج الكهرباء، وسيصل في المرحلة النهائية إلى انتاج 2050 ميجا وات من الطاقة الكهربائية. 5ـ بعد إنشاء هذا المشروع أصبحت مصر دولة مصدرة للطاقة بعد أن كانت تعاني من المشاكل الكثيرة في الكهرباء عام 2014. 6ـ المشروع حصل على جائزة التميز الحكومي العربي في الدورة الأولى له لعام 2020، وذلك كأفضل مشروع تطوير بنية تحتيه.

7ـ توفير الآلاف من فرص العمل للشباب في محافظات الصعيد وشتى المحافظات المصرية.

8ـ تحولت مصر بفضل مشروع بنبان إلى مركز إقليمي للطاقة، مما يساهم في نقلها للدول الآخرى، ويكون أبرزها السودان وذلك من خلال مشروع خط الربط الكهربائي بين محطة محولات توشكى ووادي حلفا.

وفي سياق متصل حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية افتتاح محطة بنبان لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في أسوان، والتي تعد أكبر محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية على مستوى العالم، حيث تساهم بشكل كبير في توفير الطاقة في مصر وتضعها في منطقة أمنة ناحية هذا المورد المهم.