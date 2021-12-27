/668648/سامح-شكري-والوزير-عباس-كامل-يستقبلان-الوزراء-المشاركين-في-الاجتماع-الوزاري-لمصر-والأردن-وفلسطين

استقبل الدكتور سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، الوزراء المشاركين في الاجتماع الوزاري لمصر والأردن وفلسطين حول مستجدات القضية الفلسطينية.

دوت الخليج استقبال الوزراء المشاركين في الاجتماع الوزاري لمصر والأردن وفلسطين و يعقد الاجتماع الوزاري بهدف تبادل الرؤى والتباحث حول سبل دعم القضية الفلسطينية ومناقشة آخر تطورات الشأن الفلسطيني. وننشر جانب من وقائع الاجتماع الوزاري السُداسي لمصر والأردن وفلسطين، والذي يهدف إلى تبادل الرؤى والتباحث حول سبل دعم القضية الفلسطينية وآخر تطورات الشأن الفلسطيني. وتستضيف القاهرة، اليوم الاثنين، اجتماع وزاري بين مصر والأردن وفلسطين، لمناقشة مستجدات القضية الفلسطينية

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