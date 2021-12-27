/668625/عصام-عبد-الفتاح-الحكام-في-مصر-زي-الجوارح-وفساد-التحكيم-أصعب-من-فيروس-كورونا

تحدث عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك تربص بالحكام خلال الفترة الأخيرة، وأن الأخطاء واردة من أي شخص.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "رأينا مباراة ليفربول وتوتنهام بالدوري الإنجليزي والتي شهدت أخطاء قاتلة ولم يتحدث أحد على الحكام، بينما في مصر أي قرار أو لقطة يتم تضخيمها".

وتابع "أنا أتحدث عن أقوى دوري في العالم وهو الدوري الإنجليزي والأمور تمر مرور الكرام أما في مصر فيتم المعاملة في الأمر بطريقة صعبة وغير مفهومة".

وزاد "نحن نستمع لجميع من يتحدثوا عن الأخطاء التحكيمية بعقلانية، ويكون الإنتقاد بشكل عقلاني، وأتقبل هذا الحديث، أما من يتحدث فقط بشأن الهجوم على الحكام فلا يوجد أي إهتمام له نهائيا".

وواصل "هناك من يريد مهاجمة الأشخاص فقط، وهم من كاناو سبب في تأخير التحكيم، ومن يريد تولي لجنة الحكام فأريد أن يأتي ونساعدة من الخارج، وهناك من يهاجم لمصالح معينة وأحقاد".

وتابع "بعض من أسرة التحكيم في مصر كانوا لا يستحقون التواجد في التحكيم المصري، وهناك من كانوا يتحدثوا عن الكرامة وهم لهم تأثير على الأشخاص، والموضوع كبير للغاية، وهذا الأمر أصعب من فيروس كورونا، وعلى مسئوليتي الشخصية التحكيم يتم محاربتة من فترة كبيرة".

واختتم "الحكام في مصر زي الجوارح بينهشوا لحم بعض، ودي كانت جملة للواء حرب الدهشوري وكنت أعترض عليها، ولكن حاليا أنا متأكد منها، ومن يريد مساعدة التحكيم فنحن نرحب به، ونرفض إتهامنا بالباطل".

عصام عبد الفتاح: ليس هناك أخطاء تحكيمية بمبارة الأهلي والزمالك

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لم يكن هناك أخطاء تحكيمية في مباراة الأهلي والزمالك بمباراة القمة 123، والتي شهدت العديد من الجدل بين محللي الرياضة المصرية في حالات كثيرة بالمباراة.

وجاء عصام عبد الفتاح مع الإعلامي الكبير أحمد شوبير في برنامج ملعب أون تايم سبورت، ليوضح الجدالل الذي حصل بين جمهور الكرة المصرية لقطبي الكرة، والهجوم على محمد عادل.

تصريحات عصام عبد الفتاح

قال: "سمحنا بتصريحات محمد عادل بعد مباراة الأهلي والزمالك وهي لقاء قمة الكرة المصرية، ولكن السوشيال ميديا والمواقع وصلوا كلامه بالعكس للجمهور".

وزاد: "محمد عادل نجح في قيادة تحكم مباراة القمة ولم يكن هناك أحد مظلوم من الطرفين، وهو لم يخطئ في المباراة".

وواصل: "خطأ محمد عاد في تصريحاته أنه حلل أداءه التحكيمي في المباراة وهذا خطئنا بالسماح بذلك".

وأكمل: "لم يكن هناك حالة طرد لأحمة سيد زيزو لاعب الزمالك بعد تدخله على أفشة".

وأضاف: "ضربة الجزاء للزمالك صحيحه من خطأئين من عرقلة من علي معلول وشد لقميص الجزيري".

واختتم: "لم يحدث أخطاء تحكيمية بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك".