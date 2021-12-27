حزب مصر الحديثة يقدم توصيات للحكومة والمواطنين للخروج من أزمة كورونا

/668626/حزب-مصر-الحديثة-يقدم-توصيات-للحكومة-والمواطنين-للخروج-من-ازمة-كورونا

نظم حزب مصر الحديثة، حلقة نقاشية حول تداعيات أزمة فيروس كورونا وسبل الخروج من تلك الأزمة تحت عنوان "أثر جائحة كورونا على المجتمع والفرد الأثار – الحلول"، في مختلف مقراته داخل مصر، بحضور مجموعة من الخبراء الإقتصاديين.

دوت الخليج

تدعيات فيروس كورونا

وأكد الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب، خلال بيان له، أن هذه الندوات جائت إيمانا بالدور الحزبي التوعوي بهدف طرح أفكار لمساعدة المتخصيين ومساعدة المواطنين على تجاوز الأزمة وتقديم روشتة للحكومة، موضحا أنه من خلال 11 ندوة أقامها الحزب في مختلف أمانته بالمحافظات في " القاهرة والمنوفية والغربية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط والسويس والبحيرة والمنيا والجيزة" خرج القائمين بعدة توصيات مهمة للحكومة وللمواطنين من شأنها النهوض بالإقتصاد المصري والخروج من الأزمة بشكل سلس.

أقا مت 11 ندوة نقاشية بمختلف محافظات مصر لبحث سبل الخروج من أزمة كورونا

ومن جانبه قال اللواء أحمد فهمي الأمين العام للحزب، إن هذه الندوات لن تكون الأخيره ولكنها بداية لسلسلة كبيرة من الندوات التي سيقيمها الحزب في الفترة القادمة لمناقشة وبحث كل ما يفيد الدولة والمواطن في مختلف نواحي الحياة"، موضحا أنه في حزب مصر الحديثه نسعى دائما لإشراك المواطنين في جلساتنا النقاشية حتى نكون دوما على مقربة من الشارع المصري".

وأوضاف فهمي، أنه بفضل وعي المواطنين الحاضرين وخبراء الإقتصاد الذين دعوناهم اليوم نجحنا في تقديم عدة توصيات من شأنها النهوض بالإقتصاد المصري وتوعية المواطن حول كيفية الخروج من تلك الأزمة بشكل سلس".

ضرورة تكاتف المواطنين للخروج من هذة الازمة

وأكد الحضرين، خلال الندوة، أن المرور من هذه الازمه الاقتصاديه الكبري التي يمر بها العالم تحتاج لعدة نقاط رئيسية أهمها تكاتف جميع المواطنين والإيمان بأن المصلحة واحدة، وأنه على الفرد أن يؤمن بأن المصلحة الشخصية جزء لا يتجزأ من المصلحة العامة.

وشددو على ضرورة الوقوف بجانب الحكومة في ظل هذه التحديات الكبيرة التي تواجه العالم بأسرة، وأن يقف المواطنين خلف الحكومة والإلتزام بكامل الإجراءات التي تفرضها القيادة السياسية للعبور من الأزمة.

وتركزت توصيات الحاضرين بالنسبة للحكومة حول دعم الصناعات ذات المحتوى المعرفي ودعم القطاعات ذات الاولوية الصحة التعليم الزراعة والاهتمام بالتنمية الصناعية الإقليمية وتنمية قطاع الزراعة، وتنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها كانت أهم ما شدد عليه الحاضرين خصوصا في ظل الأزمة الحالية للمياة، كما وأكد الحاضرين ضرورة توفير البنية الاساسية للتحول الرقمى وتغيير هيكل الادارة، وتطوير وسائل التعليم بما يتناسب مع الظروف الراهنةوانشاء مجمعات للصناعات الدوائية وتطوير المستشفيات الجامعية . فيما خرج الحاضرين بتوصيات بالنسبة للمجتمع تركزت على النظر إلى أن الجائحة كان لها تأثير علي الاقتصاد العالمي للدول كافة وان البلاد تأثرت بالتبعية مما نتج عنه تشديد الحاضرين على الالتزام بمعايير الوقاية وتحاشي التجمعات والاماكن العامة.

فيما أكد الحاضرين على أن الانصراف إلى المشاريع الصغيرة شئ ضروري ومهم خاصة انها تناسب الظروف الراهنة، وشدد الحاضرين على ضرورة تجنب الشائعات التى يروج لها البعض، وإستغلال ظروف الجائحة فى التعلم عن بعد.

وكان الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب عقد عدة اجتماعات للهيئة العليا للحزب لمناقشة إقامة فعاليات فى مقرات الحزب بالمحافظات على ان تنطلق فى نفس التوقيت، وجاءت البداية بندوة تداعيات كورونا الاقتصادية وكيفية تجاوز الازمة واهم الحلول والنصائح التى يطرحها الخبراء للحكومة والمواطن.