غدا..ندوة تكريمية لصناع مسلسل «وادي الجن» بطولة بشرى بأكاديمية الفنون

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دوت الخليج يرصد تفاصيل ندوة بشرى بأكاديمية الفنون غدا

وتقام الندوة غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بحضور عدد من صناع المسلسل منهم، الفنانة بشرى، المخرج حسام الجوهرى، أشرف جابر مدير التصوير، وآخرين، والمن المقرر حضور عدد كبير من طلاب الأكاديمية.

مسلسل وادي الجن

وتدور أحداث مسلسل وادي الجن حول حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.

ويعد المسلسل من إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، رؤى شنوحة، عبد الرحمن اليماني، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة بشرى.

بشرى تهاجم الإعلامية منى عبد الوهاب

وكانت هاجمت الفنانة بشرى، الإعلامية منى عبد الوهاب موجهة لها انتقادات لاذعة، بعد خطأ نطقها لاسم المخرج والممثل الصريبي أمير كوستوريتسا، وعدم إتقانها تقديم مقدمة الحفل، فكتبت عبر موقع فيسبوك: «للمسرح حضور و كاريزما خاصة جدا ياسادة ..الخشبة قاسية جدا و متشيلش اى حد مش قدها...اه والله ...لذلك دونا عن كل أنواع الفنون، المسرح فضاح ..لانه وسيط شديد الخصوصية و الحساسية..حاجة كدة زى ميكروفون الإذاعة راخر فضاح، لو الصوت مش صادق عمره ما هيوصل».

وأعادت منى عبد الوهاب، نشر منشور الفنانة بشرى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت عليها، قائلة: «وحضرتك طبعاً فنانة قديرة وسايبة على خشبة المسرح أثر فني رائع، سواء في الغناء أو في التمثيل، أعتقد إني على الأقل شاطرة في تقديم نوعية برامجي، تميزت على الأقل في شئ واحد، و دا أفضل بكتير من إني أكون بقدم كذا حاجة و لم أتميز في واحدة منهم!».

وتابعت: «حضرتك رغم سنوات طويلة من الغناء و التمثيل لا بقيتي مغنية شاطرة و متميزة ولا بقيتي ممثلة شاطرة و متميزة، و دا طبعاً بفضل الصدق و الكاريزما».