/668628/النائب-محمد-أبو-العينين-الطاقة-الجديدة-تحدى-عالمى-ومصر-لها-دور-كبير

قال النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب، أن الطاقة المتجددة تمثل تحدي عالمي، موضحا اننا نرى مستقبل مصر بهذا الملف الهام والذي تخطو فيه الدولة خطوات جديدة، والتي عملت على زيادة انتاجها بنسبة 45% من الطاقة المتجددة.

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جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

النائب محمد أبو العينين: الطاقة الجديدة تحدى عالمى ومصر لها دور كبير

وأشار ابو العيينن إلى النعم التي حبا الله مصر بها، وهي الطاقة المتجددة، قائلا:" حبانا الله بما يقرب من 3000 ساعة إلى 4000 تتعرض لها مصر في السنةـ إضافة إلى طاقة الرياح، وهو ما قامت مصر باستغلاله بشكل جيد".

وتحدث أبو العينين عن الطاقة الخضراء المتمثلة في الهيدروجين ، والذي تسعى الدولة المصرية للدخول بقوة به، من خلال عمل استراتيجيات لتسويقه والترويج له عالميا.