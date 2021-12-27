/668636/هيثم-شاكر-يفتتح-العام-الجديد-بحفل-في-شرم-الشيخ

يفتتح المطرب هيثم شاكر العام الجديد، من خلا حفل غنائي في يوم 1 يناير المقبل بأحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

دوت الخليجيرصد حفل هيثم شاكر في أولى أيام السنة الجديدة

هيثم شاكر يطرح مش عادية عبر يوتيوب

وطرح الفنان هيثم شاكر منذ 28 أغسطس أحدث أغنياته التي أتت بعنوان «مش عادية» وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومكساج وماستر هانى محروس، وجيتار مصطفى نصر، وطبلة أحمد عيادى، صولو كيبورد محمود شاهى.

وتقول كلمات الأغنية: "لا مش عادية جننتنى دى اللى طلعت عينيا.. مش مجاملة كاملة عاملة عاملة فيا.. قلبى دق جد لأ مش هزار.. لا مش هعدى.. طب هو فيه زى القمر ده فى البلد دى.. روح لف حتى بص لأ تحدى دى اللى كلمة منها بتجيبلى انهيار.. دى اللى خط أحمر كلامها يا ناس مجاب.. ضحكة منها بس تعمل 100 كتاب.. زوقها رقتها وثباتها هي فرحة في حد ذاتها.. لو تغيب الدنيا بيجيلى اكتئاب".

أغنيات تألق بها هيثم شاكر مؤخرا

وكان قد طرح هيثم شاكر مؤخرًا، أحدث أغنياته الجديدة التي تحمل اسم «واقف على تكة»، من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع وسام عبد المنعم، ألحان أحمد زعيم، كما طرح أغنية «كل الأعذار كدابة» على موقع يوتيوب وهي من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وماستر شريف مكاوي، وجيتار مصطفى أصلان، كلارنت حموصو، وتنفيذ وتريات حسن سعيد، وطبلة أحمد عيادي، ورق هشام العربي.