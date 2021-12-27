«إنشاء منطقة لوجيستية»..النائب إبراهيم المصرى يكشف لـ دوت الخليج مناقشات دفاع النواب مع محافظ مطروح

/668644/إنشاء-منطقة-لوجيستيةالنائب-إبراهيم-المصرى-يكشف-لـ-تحيا-مصر-مناقشات-دفاع-النواب-مع-محافظ-مطروح
شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فى اجتماع لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي رئيس اللجنة وبحضور اللواء اشرف ابراهيم السكرتير العام وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة وأعضاء اللجنة الموقرة.
دوت الخليج
وقال النائب ابراهيم المصري في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن الاجتماع تناول عرض برامج وخطط التنمية بالمحافظة والمشروعات القومية الجارية بها وكافة القضايا التى تمس الأمن القومي للمحافظة، منوها ضرورة انشاء منطقة لوجيستسة بين مصر وليبيا بالمحافظة لخدمة الدولتين.
النائب إبراهيم المصرى يكشف لـ دوت الخليج مناقشات دفاع النواب مع محافظ مطروح
ونوه المصري إلى الطفرة التي شهدتها محافظة مطروح والانجازات التي عاصرتها خلال هذه الأونة، موضحا أن هناك خطة تنموية مدروسة للمحافظة، بتطبيقها ستصبح المحافظة نموذج عالمي وذلك لما تتميز به من مقومات كبيرة.
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