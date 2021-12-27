/668647/أميرة-أبوشقة-الجامعات-المصريه-لديها-قوة-علمية-وبشرية-ونوابغ-لابد-من-تكريمهم

دوت الخليج يرصد التفاصيل

واضافت ابوشقه خلال مناقشة مشروع قانون تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة 1972 بالسماح لأستاذ الجامعة بالاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين ، ان توجه الدولة نحو التوسع في الجامعات الخاصة والاهليه يحتم علينا الاحتفاظ بهذة الثروة والاستفادة منها .

وتابعت ابوشقه بان هؤلاء النوابغ ضحوا ولابد من تكريمهم بهذه الصورة .

تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة 1972

وكان النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم و البحث العلمي بالبرلمان قد استعرض ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة 1972.

وقال تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض من إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقي الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ.