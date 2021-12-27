التضامن تنتهى من تنفيذ المرحلة الأولى لتدريبات «مودة»

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لتدريبات المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، على مستوى 53 معهدا عاليا ومتوسطا، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.





وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى بيان لها اليوم الإثنين، أن 67 عضو هيئة تدريس نفذوا تدريبات "مودة" لطلابهم، على مستوى معظم القطاعات الجغرافية بالجمهورية، وبمشاركة 53 مشرفًا وإداريًا.

واستهدفت المرحلة الأولى تنفيذ 470 دورة تدريبية، واستفاد منها ما يقرب من 26350 طالبًا وطالبة، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن بتعزيز حملات التوعية للمقبلين على الزواج، إذ تأتى هذه المرحلة ضمن خطة المشروع للعام الدراسى الحالى، فقد قام المشروع بتنفيذ تدريب متخصص لإعداد شبكة جديدة من المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا والمتوسطة، وتم تدريب 140 عضوًا بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان خلال شهر يوليو الماضى.

كما أعد المشروع أيضًا شبكة من الكوادر الشبابية من طلبة المعاهد ليقوموا بتكوين أسرة "مودة" داخل معاهدهم بهدف التعريف بالمشروع وبأهم رسائله وبمنصته الرقمية التى تخطت معدلات التردد بها 4.3 مليون متردد.

ويهدف المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" إلى توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق فى المجتمع والتى ارتفعت فى السنوات الماضية، من خلال توفير المعارف الأسرية والاجتماعية والاقتصادية والصحية للمُقبلين على الزواج، بالإضافة إلى التعاليم الشرعية والتشريعات الخاصة بالزواج، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسرى لمُساعدة حديثى الزواج والأزواج الذين لديهم مشكلات تتعلق بالتوافُق والمواءمة الأسرية.