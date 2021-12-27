الرؤية والإنجاز.. العدل ترسخ دولة القانون ومكافحة الفساد (حصاد 2021)

جدة - نرمين السيد - وأشار الكتاب فى المقدمة إلى أن دولة الثلاثين من يونيو أرست مبدأ سيادة واحترام القانون، لتنطلق نحو تحقيق التكامل والتناغم بين المؤسسات والوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتا العدل والداخلية، وتسارعت الخطى لعملية تطوير شاملة للمنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى فى إطار استراتيجية التحول الرقمى.

وكرست الدولة من جهودها من أجل استتباب الأمن فى كافة ربوع البلاد، خصوصًا بعد ما شهدته مصر من انفلات أمنى قبل عام 2014، لتنجح الأجهزة الأمنية فى اقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على البؤر الإجرامية، فى وقت لم تنسى فيه أيضًا دورها الاجتماعى والإنسانى من خلال مبادرات تبنتها القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصرى.

وكشف الكتاب مشروعات وزارة العدل بقيمة 5.56 مليار جنيه تكلفة مشروعات تمت وجار تنفيذها، وهى:

دور المحاكم والشهر العقارى

198 مشروعا تم تنفيذه بتكلفة 1.6 مليار جنيه.

59 مشروعًا جار تنفيذ بتكلفة 873.8 مليون جنيه.

الخبراء والطب الشرعى

35 مشروعًا تم تنفيذه بتكلفة 170.2 مليون جنيه.

4 مشروعات جار تنفيذها بتكلفة تجاوزت 1.4 مليار جنيه.

هيئة قضايا الدولة

16 مشروعًا تم تنفيذه بتكلفة 609.2 مليون جنيه.

6 مشروعات جار تنفيذها بتكلفة 619.6 مليون جنيه.

مجلس الدولة

5 مشروعات تم تنفيذها بتكلفة 62.6 مليون جنيه.

6 مشروعات جار تنفيذها بتكلفة 58.3 مليون جنيه.

النيابة الإدارية

6 مشروعات تم تنفيذها بتكلفة 517.1 مليون جنيه.

1 مشروع جار تنفيذه بتكلفة 80.2 مليون جنيه.

العدالة ومكافحة الفساد

64.8 مليون دعوى تم الفصل فيها والانتهاء منها.

88.2 ألف شكوى تم فحص وإزالة أسبابها.

البنية التحتية

34 مقرًا وملحقًا جديدًا للمحاكم، و7 مكاتب بمصلحة الخبراء، و6 أقسام بمصلحة الطب الشرعى تم إنشائها، و38 محكمة ابتدائية تم رفع كفائتها.

113 مقر شهر عقارى تم رفع كفاءته كمرحلة أولى، و50 محكمة جار رفع كفاءتها، و10 سيارات توثيق متنقلة جار ترخيصها، وتم زيادة عدد مأموريات الشهر العقارى الى 222 مأمورية.. 130 مقر شهر عقارى جار رفع كفائته كمرحلة أولى، تم زيادة عدد فروع التوثيق إلى 547 فرعًا.

التحول الرقمى وميكنة الخدمات

إطلاق خدمتى وحدة إصدار الشهادات الذكية عن بعد والسجل الإلكترونى للتقاضى أمام المحاكم الاقتصادية، والانتهاء من مشروع نظر جلسـات تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد بالمحاكم الابتدائية، و15 محكمة ابتدائية و1 مأمورية ابتدائية، و13 محكمة جزئية تم إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد بها.

100 دائرة محكمة تم تشغيل برنامج إنفاذ القانون بها، و27 محافظة تم إطلاق تطبيق أرغب فى عمل توكيل عبر الهواتف الذكية بها، و8 محاكم ومستندات وزارة العدل تم أرشفة قضايا الحفظ بها، وجار التنفيذ فى 4 محاكم.

و38 محكمة ابتدائية تم نشر منظومتى تنفيذ الأحكام والإحصاء القضائى بها، و224 محكمة مدنية واقتصادية، و24 قسمًا للطب الشرعى، و44 مكتب خبراء تم ميكنته، و200 محكمة تم ربطها بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمى.

دعم الموازنة العامة

26.6 مليار جنيه إجمالى ما تم توريده للخزانة العامة، فضلاً عن 5.6 مليار جنيه إجمالى ما تم توريده للجهات العامة والمجنى عليهم.