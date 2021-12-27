وجبة سخنة وبطانية.. مصر الخير سكن ودفا (صور)

جدة - نرمين السيد - واستهدفت مؤسسة مصر الخير بهذه الوسائل إطلاق حملة "سكن ودفا" من خلال التغذية بالوجبات الساخنة، والتدفئة بالبطاطين والملابس الشتوية، والسكن من خلال تسقيف منازل الأسر غير القادرة.

"شوربة عدس ولحمة مسلوقة وأرز وخضار وثمرة فاكهة" هى مكونات الوجبة الساخنة التى توزعها مؤسسة مصر الخير على كبار السن من الأسر الأولى بالرعاية كوسيلة تدفئة لهم فى البرد، أما كرتونة المواد الغذائية فتزن 11 كيلو جرام شاملة على مواد غذائية أساسية تكفى لعدد 3 أيام لطهى الأسرة، بحسب ما أكده المهندس أحمد على، المدير التنفيذى للبرامج بمؤسسة مصر الخير، والذى نوه إلى أن الكرتونة تحتوى على معلب لحم مطهى يزن 750 جراما.

كما تمنح وسائل "مصر الخير" أيضا ضمن حملة سكن ودفا للأسرة كارت غذائى قيمته 150 جنيها تستطيع الأسرة من خلال اختيار ما تحتاجه من سلع من أى مجمع استهلاكى، فضلا عن كارت ملابس بقيمة 150 جنيه يستطيع طفل الأسرة من خلاله شراء ما يناسبه من الملابس.

وامتدت وسائل مصر الخير لمساعدة الأسر من خلال تسقيف منازلهم لحمايتها من موجات الأمطار والسيول، من خلال خرسانة مسلحة، فضلا عن تأهيل ورفع كفاءة المنازل والمرافق بها، مع مده بالمستلزمات والأجهزة المنزلية.