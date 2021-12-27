السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات علي بعض الخطوط اعتبارا من يوم...

في إطار توجيهات القيادة السياسية بعدم وجود عربة قديمة تعمل علي خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر بنهاية عام 2021 فإن الهيئة تعمل ليلاً ونهاراً لتحديث إسطول العربات والجرارات بالتوازي مع التطوير المستمر بكافة القطاعات بالهيئة وتنفيذاً لتلك التوجيهات تعلن الهيئة عن تعديل تركيب بعض القطارات علي بعض الخطوط كالتالي: أولا : اعتبارا من يوم 29/12/2021 1:خط طنطا / قلين/ شربين والعكس - تعديل تركيب قطارات489/ 504/ 507/ 508ركاب طنطا / قلين/ شربين والعكس بعدد 7عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية. 2:خط الزقازيق / ابوكبير/ الصالحية والعكس - تعديل تركيب قطارات173/ 174/ 175/ 176/ 179/ 180/ 181/ 182/ 4413/ 4414/ 191/ 192/ 195 بعدد 7عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية. ثانيا : اعتبارا من يوم 30/12/2021 1: :خط طنطا / قلين/ شربين والعكس - تعديل تركيب قظارات 485/ 490/ 493/ 498/ 452 ركاب قلين/ شربين/ طنطا بعدد 7عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية. 2-خط الزقازيق / ابوكبير/ الصالحية والعكس - تعديل تركيب قطار 170 بعدد 7 عربات محسنه (تحيا مصر ) بنفس جدوله الحالي. والهيئة تسعي جاهدة للعمل علي راحة جمهور الركاب.

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