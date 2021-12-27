القباج تعلن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي لتدريبات المشروع القومي«مودة» فى 53...

وزيرة التضامن الاجتماعي: أكثر من 26 ألف طالب وطالبة استفادوا من تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»

إعداد شبكة من الكوادر الشبابية من طلبة المعاهد ليقوموا بتكوين أسرة «مودة » داخل معاهدهم بهدف التعريف بالمشروع وأهم رسائله

أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي لتدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»،وذلك على مستوى 53 معهد عالي ومتوسط علي مستوى الجمهورية،وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،حيث قام 67 عضو هيئة تدريس بتنفيذ تدريبات «مودة » لطلابهم وذلك على مستوى معظم القطاعات الجغرافية بالجمهورية ، وبمشاركة 53 مشرفًا وإداريًا.

واستهدفت المرحلة الأولي تنفيذ 470 دورة تدريبية ،واستفاد منها ما يقرب من 26350 طالبًا وطالبة،وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتعزيز حملات التوعية للمقبلين على الزواج، حيث تأتي هذه المرحلة ضمن خطة مشروع «مودة» للعام الدراسي الحالي، فقد قام المشروع بتنفيذ تدريب متخصص لإعداد شبكة جديدة من المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا والمتوسطة، وتم تدريب 140 عضوًا بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان خلال شهر يوليو الماضي.

كما قام المشروع أيضًا بإعداد شبكة من الكوادر الشبابية من طلبة المعاهد ليقوموا بتكوين أسرة "مودة" داخل معاهدهم بهدف التعريف بالمشروع وبأهم رسائله وبمنصته الرقمية التي تخطت معدلات التردد بها 4.3 مليون متردد.

ويهدف المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" إلى توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع والتي ارتفعت في السنوات الماضية، وذلك من خلال توفير المعارف الأسرية والاجتماعية والاقتصادية والصحية للمُقبلين على الزواج بالإضافة إلى التعاليم الشرعية والتشريعات الخاصة بالزواج، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمُساعدة حديثي الزواج والأزواج الذين لديهم مشكلات تتعلق بالتوافُق والمواءمة الأسرية.