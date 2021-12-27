الصحة: توفير 626 جهاز أشعة وتوزيعهم على جميع المستشفيات خلال العام الجاري

الصحة: توفير 2001 كرسي غسيل كلوي ضمن أعمال الإحلال والتجديد بالمستشفيات خلال العام الجاري

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير 626 جهاز أشعة بمختلف أنواعها، و2001 كرسي غسيل كلوي وتوزيعهم على جميع مستشفيات الجمهورية، خلال عام 2021، لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية، وحفاظًا على مكتسبات الدولة في مواجهة جائحة كورونا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يجري حصر احتياجات أجهزة الأشعة بمختلف أنواعها داخل أقسام الأشعة بجميع المستشفيات بصفة دورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها بالمستشفيات، حيث تم توفير 565 جهاز أشعة بمختلف أنواعها (أشعة مقطعية – رنين – قسطرة – ماموجرام – أشعة عادية – أشعة متنقلة – سونارC arm – CR - DR)، وتوزيعهم على جميع مستشفيات محافظات الجمهورية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بأقسام الأشعة.

وقال "عبدالغفار" إنه تم توفير 17 جهاز أشعة مقطعية 16 مقطع، وتوزيعهم على مستشفيات الحميات والصدر لمواجهة جائحة كورونا، بالتعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي، لافتًا إلى أنه تم توفير 41 جهاز أشعة مقطعية 16 مقطع، و3 أجهزة أشعة مقطعية 160 مقطع، بالتعاون مع البنك المركزي، وتوزيعهم لصالح مستشفيات وزارة الصحة والسكان العامة والمركزية، لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى ومواجهة جائحة كورونا.

ومن جانبه، أشار الدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى أنه تم توفير 2001 كرسي غسيل كلوي ضمن خطة الإحلال والتجديد بالمستشفيات، خلال العام الحالي، لافتًا إلى أنه تم توفير 1000 كرسي منهم بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وتابع أنه تم الانتهاء من إجراءات الفحص لعدد 1601 كرسي للغسيل الكلوي، وتوزيعهم وتركيبهم بالمستشفيات، وجاري توزيع 400 كرسي عقب الانتهاء من إجراءات فحصهم، مضيفًا أنه تم إحلال وتجديد 3100 ماكينة غسيل كلوي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وأضاف "طه" أنه تم الانتهاء من توريد وتركيب 38 محطة معالجة بسعات تشغيلية مختلفة تبدأ من 8 ماكينات حتى 64 ماكينة بجميع المستشفيات، لافتًا أنه تم تخصيص 16 محطة منهم كمخزون استراتيجي للوزارة.