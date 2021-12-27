/668673/أسعار-الأسهم-بالبورصة-المصرية-خلال-جلسة-منتصف-اليوم-الإثنين

انهت البورصة المصرية تعاملات جلسة منتصف اليوم الاثنين 27-12-2021، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بدعم عمليات بيع المتعاملين والمستثمرين المصريين والعرب، كما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الإثنين 27-12-2021

وشهد مؤشرإيجي إكس زيادة 30 بنسبة 0.53% وذلك للمحدد النسبي الأكبر ليصل إلى مستوى 11936 نقطة مقارنة بأمس حيث وصل إلى 11855 نقطة، فيما زاد مؤشر إيجي إكس 50 بنسبة 0.27% ليبلغ 2092 نقطة، بينما شهد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان صعودًا بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 14186 نقطة، كما صعد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 4714 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وشهدت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاع ملحوظ لمؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2206 نقطة، وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.3% ليصعد إلى مستوى 3256 نقطة.

وفي سياق متصل تم تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات صاحبة الحجم الكبير BLOCK TRADING، على أسهم شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق _ يونيباك، لعدد 189،750،000 سهم بقيمة 132،825،000 جنيه.

تعاملات الداخلين والمساهمين

وأختلفت تعاملات المساهمين والداخليين المشاركين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، حيث نفذت المجموعة المصرية العقارية 3 عمليات بيع (1.1 مليون، 6.6 مليون، 3 مليون) سهم على التوالي، بينما نفذ مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة 3 عمليات بيع (363 مليون، 2.1 مليون، 74.8 مليون) سهم، ونفذ مجلس إدارة البنك التجاري الدولي عمليتين بيع (20 ألف، 10 آلاف) سهم على التوالي وباعت القابضة المصرية الكويتية 112 ألف سهم.

بينما قام مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بشراء 35.5 ألف سهم، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالدولار 7.9 ألف سهم، وجدوى للتنمية الصناعية 97 ألف سهم، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 2.270 ألف سهم، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 837 ألف سهم، مستشفى النزهة الدولي 236 ألف سهم، ومجلس إدارة المجموعة المصرية العقارية 7.8 مليون سهم، مصر للفنادق 36 ألف سهم، مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة 440 مليون سهم، ومجلس إدارة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية 48 ألف سهم.