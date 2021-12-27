Death on the Nile يثير الجدل.. بطولة ممثلة إسرائيلية وأكل لحوم البشر.. الأحداث تدور بمصر

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أثار فيلم Death on the Nile الأميريكي الجدل في الساعات الماضية رغم أنه لم يُعرض بعد في مصر، لكنه عُرض في اميريكا يوم 11 فبراير الماضي. وشن مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي هجومًا حادًا على الفيلم الذي تم اقتباسه من روائية الكاتبة الكبيرة أجاثا كريستي. وذلك لوجود الممثلة الاسرائيلية جال جادوت كبطلة للعمل ووجود ارمي هامر المتهم بقضية أخلاقية.

دوت الخليج يرصد ردود فعل الجمهور على فيلم Death on the Nile

كتب أحد الذين ينتظرون عرض فيلم Death on the Nile: "الفيلم فيه جال جادوت الصهيونية وارمي هامر اللي كان بيقول لصاحبته عايز امص دمك واكل لحمتك وليتيتيا رايت اللي ضد التطعيم ونعم الكاستينج والله".

وعلقت فتاة آخرى على "تويتر"، وكتبت: "هي جال جادوت دي هتفضل راشقه في اي حاجه ليها علاقه بمصر في هوليوود كتير والا ايه".

وعبرت آحدى الفتيات عن غضبها لمشاركة الممثلة الاسرائيلية في فيلم Death on the Nile، وكتبت: "يعني انا بحب اجاثا كريستي ومستنية يتعمل روايتها افلام عشان يوم ما يعملوا الاقي في وشي جال جادوت طب والله مانا شايفاه".

ومن التعليقات أيضًا التي كُتبت: "جال جادوت حشره نفسها في كل فيلم بيتكلم عن مصر لدرجه عايزينها تعمل دور كليوباترا معرفش ايه الحكمه غير انه غيظ فينا".

واعترض أحد المشاهدين وكتب: " هي جال جادوت ليه لازقالنا بجد؟ يعني فيلم ووندر وومان التاني كان ممكن يخلوا مشاهد مصر دي في اي حتة تاني، وبرضه هي بطلة murder on the nile اللي هينزل في فبراير، ياعم مش عاوزينك احنا".

وكشف أحد الجماهير عن فضائح آخرى في الفيلم، وكتب: " جال جادوت في أمريكا نجمة شباك ومحبوبة الجماهير حاليا للأسف ده غير إن الفيلم في ناس مفضوحة آكتر زي ارمي هامر أكل لحوم البشر وليتيشيا رايت إللي اضطردت من بلاك بانثر ومارفل تما عشان مش عايزة تتطعم".

فيلم Death on the Nile

تدور أحداث فيلم Death on the Nile الأميريكي في مصر، ورغم ذلك تم تصويره في المغرب، وتجري أحداثه أثناء قضاء المحقق هيركيول بوارو هيركيول بوارو هيركيول بوارو إجازته على نهر النيل على متن سفينة، يتعين على التحقيق في مقتل وريثة شابة، ويباشر تحقيقاته للوصول إلى القاتل.

وفي أقل من أسبوع حقق البرومو الخاص بفيلم Death on the Nile الـ 6 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".