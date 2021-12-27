/668659/بدء-عرض-مسلسل-أنا-وهي-لهنا-الزاهد-وأحمد-حاتم-في-١-يناير

تستعد قناة cbc، لطرح مسلسل جديد خلال الفترة القليلة المقبلة بعنوان «أنا وهي»، والذي يخوض بطولته كلا من الفنان أحمد حاتم والفنانة هنا الزاهد.

دوت الخليج

ونشر حاتم صورة من برومو أنا وهي، عبر خاصية الأستوري على حسابه الشخصي بـ انستجرام، وعلق عليها قائلًا: 1 يناير الساعة 11 إن شاء الله، كل سنة وأنتم طيبين.

وينتمي مسلسل «أنا وهي» لنوعية الدراما ذات الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد الإلكترونية في فضلا عن عرضه على قناة cbc خلال الفترة القليلة المقبلة.

قصة مسلسل أنا وهي

وتدور أحداث “أنا وهي” في إطار من الدراما المغلفة بالكوميديا حول سليم (أحمد حاتم) الذي يعاني من مرض نفسي يجعله يشكو من الهلاوس السمعية والبصرية، وهند (هنا الزاهد) التي تعاني هي الأخرى من مرض نفسي يُفقدها السيطرة على ردود أفعالها العنيفة والمندفعة. تتكرر زيارتهما إلى الطبيب النفسي (أشرف عبد الباقي) لينتهي بهما المطاف بالزواج، فكيف ستكون العلاقة بينهما في ظل هذه الظروف النفسية المتوترة؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل.

حقيقة إنتاج جزء ثاني من العمل

وكانت قد صرحت هنا الزاهد في وقت سابق، بإحدى اللقائات التليفزيونية بإمكانية إنتاج أجزاء جديدة من العمل إذا لاقى استحسان كبير من الجمهور.

الجدير بالذكر أن العمل يشارك به أيضا الفنان أشرف عبد الباقي، بشخصية مختلفة ومميزة له فهو يجسد دور طبيب نفسي لكنها تختلف تماما عن شخصيته في فيلم “حب البنات”، الذي شارك به منذ فترة طويلة بجانب ليلى علوي وحنان ترك وغيرهم من النجوم البارزين.

أحمد حاتم يعاني من إضطراب نفسي بمسلسل «أنا وهي»

في حين أنه يجسد بطل العمل الفنان أحمد حاتم خلال أحداث مسلسل «أنا وهي» رجل يعاني من مشكلة الإضطراب النفسي ويلجأ بعدها إلى طبيب نفسي، ويكون هناك العديد من المفارقات بين أحمد حاتم وهنا الزاهد في إطار اجتماعى كوميدى رومانسى.