بحضور اللواء خالد شعيب..دفاع البرلمان تناقش أعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل محافظة مطروح

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دوت الخليج يرصد التفاصيل

المشروعات التنموية بمطروح

قال النائب أحمد العوضي ان محافظة مطروح من المحافظات الواعدة فى صناعة الشعير والذي يعزز من زراعة القمح كأحد دعائم الطعام المصري،كما سيتم زراعة 800 الف نخلة من النخل المثمر ، إضافة زراعة اشجار الزيتون من خلال انتقاء انواع معينة، لافتا إلى قلة زراعة التين بمطروح، فضلاعن انشاء مصانع لتجفيف بحيث تصبح أحد دعائم الاقتصاد المصري، ودعم وتشجيع السياحة الاقتصادية وتكون تقوية للاقتصاد الزراعي المصري.

بحضور اللواء خالد شعيب: تناقش لجنة الدفاع والامن القومي أعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل محافظ مطروح

وقد جاء هذا بحضور محافظ مطروح خلال مناقشة أعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل المحافظة لارتباطها بالأمن القومي ، مشيرا الي الخدمات المقدمة للشعب مطروح، لافتا بان محافظة مطروح من المحافظات الواعدة فى صناعة الشعير الذي يعزز زراعة القمح كأحد دعائم الطعام المصر، 800 الف نخلة من النخل المثمر.

واضاف انه لابد من زراعة اشجار الزيتون من خلال انتقاء انواع معينة، لافتا إلى قلة زراعة التين بمطروح، فضلا عن انشاء مصانع لتجفيف بحيث تصبح أحد دعائم الاقتصاد المصري، ودعم وتشجيع السياحة الاقتصادية وتكون تقوية للاقتصاد الزراعي المصري.