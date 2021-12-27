/668665/مايسة-عطوة-السيسي-أعاد-للصعيد-مكانته-وهيبته-فى-أسبوع-الصعيد

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بجهود وإنجازات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في التوسع في برامج ومشروعات تنمية الصعيد والتي تساهم في إحداث نقلة حضارية شاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومنها المشروعات التنموية والخدمية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال "أسبوع الصعيد" وذلك في ثالث محطاته بـ «أسبوع الصعيد»، بعد محطته الأولى وزيارة محافظة أسيوط ومحطته الثانية بمحافظة قنا ثم الثالثة بأسوان.

دوت الخليج

مايسة عطوة: السيسي أعاد للصعيد مكانته وهيبته فى «أسبوع الصعيد»

كما أشادت النائبة مايسة عطوة، بتكليف الرئيس السيسي باعتبار ملف الكهرباء مسألة أمن قومى وحلها على وجه السرعة.

مايسة عطوة: مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء

وأوضحت النائبة مايسة عطوة، أن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

واردفت عضو مجلس النواب، النائبة مايسة عطوة، أن المشروع يسهم بشكل كبير في تغذية الشبكة العامة للجمهورية بالكهرباء وتم انشائها على مساحة 85 فدانا بمنطقة بنى غالب بمركز أسيوط وتعد واحدة من أضخم محطات الكهرباء في مصر ويعتبر من أكبر الإنجازات التي تمت بوزارة الكهرباء والطاقة ليس في مصر وحسب بل في الشرق الأوسط، ويسهم المشروع بشكل كبير فى تغذية الشبكة العامة للجمهورية بالكهرباء.