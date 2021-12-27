/668667/ماذا-قدم-أحمد-نبيل-كوكا-أمام-فيوتشر-بالدوري-المصري

لعب أحمد نبيل كوكا، المدافع الأيسر للنادي الأهلي أول مباراة له في بطولة الدوري المصري، خلال الموسم الجديد 2021/2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ولعب أحمد نبيل كوكا في التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر خلال مباراة الفريق أمام فيوتشر في بطولة الدوري المصري,

ولعب كوكا بدلاً لعلي معلول خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ولكنه لم يقدم الأداء المقنع الذي اسعد جماهير الأهلي.

خرج أحمد نبيل كوكا مع مطلع الدقيقة 67 وشارك بدلاً منه علي معلول، ولكنه ما عاب اللاعب هو عدم الزيادة العددية مع المهاجمين، وكان هناك تفوق واضح من لاعبي فيوتشر أمام اللاعب.

وكانت هناك مطالبات من جماهير الأهلي بمشاركة كريم فؤاد بدلاً من أحمد نبيل كوكا خاصة أنه كان يشارك في المباريات الودية ولكن الرسميات لا يتواجد بشكل كبير.

لم يقدم كوكا المستوى المطلوب منه سواء دفاعيا أو هجوميا، وأنه كان سبب من أسباب التعادل لفريق فيوتشر لأنه أحجب الرؤية أمام محمد الشناوي حارس الفريق، خلال تسديدة كريم نيدفيد لاعب خط وسط فيوتشر.

طارق العشري: فيوتشر قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي وكان قريب من الفوز.. وموسيماني سبب اهتزاز مستوى اللاعبين

أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش السابق، أن بطولة الدوري المصري حاليا قوية للغاية ومن الممكن أن تكون هناك منافسة على البطولة بعيداً عن الأهلي والزمالك.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "بطولة الدوري المصري قوية للغاية وشهدت أهداف عديدة خلال المباريات الماضية، ولكن ما يعيب المسابقة هو فترات التوقف الإجبارية بسبب التجمعات الدولية لبطولة كأس العرب ثم حاليا الأمم الأفريقية، ولكن المستوى يكون في تصاعد حال إكتمال المباريات بشكل جيد".

أحمد نبيل كوكا

وزاد "مباراة فيوتشر أمام الأهلي كانت قوية ومهمة للغاية، وعلي ماهر قدم مباراة فنية على أعلى مستوى والمارد الأحمر يبحث دائما عن الريادة والفوز بالدوري من جديد".

وواصل "الأهلي بالأمس تأخر في الدخول للمباراة كان خاصة بسبب الطريقة الخاطئة في التبديلات والطريقة لاتي بدأ بها، وبالرغم من التقدم إلا أن فيوتشر كان له هجمات خطيرة للغاية على مرمى المنافس".

وتابع "موسيماني تأخر في تواجد علي معلول والشحات وطاهر في المباراة، وفيوتشر كان له تنظيم دفاعي جيد للغاية، وهناك تأخر في تثبيت شكل الفريق وأحدث ذلك الأمر خلل كبير، والتشكيلة لم تكن جيدة في البداية".

واختتم "طبيعي بعد تحقيق البطولات أن يحدث إهتزاز في الأداء، ولكن مسويماني كان له سبب في ظهور الفريق بهذا الشكل أمام فيوتشر".