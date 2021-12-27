موعد ومكان تشييع جثمان مصممة الأزياء نعيمة عجمي

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رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، مصممة الأزياء الشهيرة نعيمة عجمي، والذي جاء نبأ وفاتها على لسان الفنان منير مكرم عضو مجلس النقابة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل جنازة وتشييع جثمان نعيمة عجمي

وكتب منير مكرم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلنا عن موعد الجنازة، فقال: الصلاة على الفنانة الراحلة نعيمة جمي بعد العصر من مسجد الخلفاء الراشدين مصر الجديدة، ومدافن الأسرة بالعبور.. الدوام لله».

من هي نعيمة عجمي

نعيمة عجمي، واحدة من أشهر مصممات الأزياء في الوسط الفني، حيث شاركت في تصميم ملابس العديد من نجوم الفن بالأعمال الفنية المتنوعة، خاصة المسرح، ومن أبرز المسرحيات التي شاركت فيها بتصميم ملابس طاقهما، مسرحية ليلة من ألف ليلة، أهلًا يا بكوات، الأميرة تنتظر.

وكانت نعيمة عجمي تعتمد في تصميماتها على اختيار الملابس التي تليق بالحدث والزمن الذي يرصده العمل الفني، حيث تهتم بأدق التفاصيل؛ لذلك كانت أعمالها دائمًا متميز.

ومن المسرحيات التي شاركت في تصميم ملابس فريق عملها مؤخرا مسرحية المتفائل، بطولة الفنان سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل أيات مجدي.

أشهر أعمال نعيمة عجمي

أما عن أشهرالأعمال التي شاركت فيها الراحلة نعيمة عجمي هي: سنو وايت وعصابة الأقزام، ليلة من ألف ليلة، اضحك لما تموت، وبحلم يا مصر، في بيتنا شبح، بلقيس، أولاد الغضب والحب، نص ساعة هاملت، أهلًا يا بكوات، رجل القلعة، يا مسافر وحدك، الست هدى.

أخر أعمال نعيمة عجمي

وتعد مسرحية “حلم جميل” اخر لمسات نعيمة عجمي قبل الرحيل وهي من تأليف طارق رمضان، وبطولة سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، أحمد عبدالهادي، رشا فؤاد، وجلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أغاني طارق علي، ومن إخراج إسلام إمام.