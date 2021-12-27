/668674/شيماء-حلاوه-وثيقة-التأمين-للمصريين-فى-الخارج-رسالة-طمأنة-من-الدولة

توجهت النائبة شيماء حلاوه، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، بالشكر إلى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، و الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ولوزارة الداخلية ولكافة العاملين على اخراج وثيقة تامين المصرى فى الخارج على هذا الجهد الكبير، وعلى الالتزام بموعد الإصدار الموعود به فى اول يناير القادم.

دوت الخليج

شيماء حلاوة: وثيقة التأمين للمصريين فى الخارج رسالة طمأنة من الدولة

وأوضحت النائبة شيماء حلاوه، أن هذه الوثيقة جاءت تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج، حيث أن هذه الوثيقة تغطى المصريين العاملين بالخارج، في حالات الوفاة نتاج حادث او وفاة طبيعية و ذلك لعودة الجثمان الى مصر، و بتكلفة 100 جنيه سنويًا، للحصول على الوثيقة يكون من خلال مكاتب تصاريح العمل إذا كان المواطن متواجد داخل مصر، أو من خلال المنصة الاليكترونية إذا كان خارج مصر.

النائبة شيماء حلاوة: الوثيقة تعد بمثابة رسالة طمأنة من الدولة للمواطن المصرى

وأردفت النائبة شيماء حلاوة، أن هذه الوثيقة تعد بمثابة رسالة طمأنة من الدولة للمواطن المصرى فى الخارج، فالاهتمام بالمصرى فى الخارج هو هدف الدولة فى الجمهورية الجديدة. وإن هذا التأمين على المصريين فى الخارج هو الأول من نوعه و لكنه فقط البداية لتوفير وثائق تأمين و خدمات اخرى للمواطنين.

هذا وطالبت النائبة شيماء حلاوه خلال كلمتها بمؤتمر إطلاق اول وثيقة،أن تغطي هذه الوثيقة الاسرة كلها وليس العامل بالخارج فقط فى المرحلة القادمة.