«شمس مصر» تنتج ذهبًا.. السيسي يقود مصر لتصدير الطاقة عربيًا وعالميًا ويحقق الاكتفاء الذاتي 

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استكمالًا لمسيرة التنمية التى سعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تنفيذها خلال السنوات الماضية، افتتح اليوم أيضًا أكبر مشروع لإنتاج وتوليد الطاقة فى مصر والعالم العربي، بمحافظة أسوان باستخدام محولات الطاقة.

دوت الخليج

«شمس مصر» تنتج ذهبًا

ويعد مشروع إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية مشروع محطة طاقة بنبان لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية فى أسوان، من أضخم المشاريع القومية التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

ووفقًا لما أشار إليه وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، فإن 355 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات في مشروعات الكهرباء خلال الـ7 سنوات الماضية قد بلغت 355 مليار جنيه.

ويعد مشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان المقام فى محافظة أسوان، أكثر المشروعات النظيفة فى مصر والشرق الأوسط.

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هذا ووصل إجمالي الاستثمار فى مشروع بنبان إلى نحو 3 مليار دولار، ويضم 32 محطة شمسية، بقدرة 1465 ميجا وات.

مشاريع الكهرباء الذى نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، وفقًا لما صرح به وزير الكهرباء، تنتج 14 ضعف إنتاج السد العالي، والذى يعد المشروع الثاني على مستوى القارة فى إطار إنتاج الطاقة.

وتستهدف مصر من خلال تلك المشاريع العملاقة المنفذة، تغطية مصر بالكامل بشبكات قوية لنقل الطاقة الكهربائية، وذلك بعد تفعيل خطة عاملة بإجمالي 3636 ميجاوات، كما تم رفع كفاءة المحطات بإجمالي قدرات 1840 ميجاوات بدون استخدام وقود إضافي، وذلك وفقًا لما صرح به وزير الكهرباء.

وبعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن تلك المشاريع الكهربائية المنفذة من شأنها أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، مما يساهم في نقلها للدول الآخرى، ويكون أبرزها السودان وذلك من خلال مشروع خط الربط الكهربائي بين محطة محولات توشكى ووادي حلفا.